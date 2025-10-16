Slušaj vest

Ruske oružane snage rasporedile su severnokorejske trupe da podrže operacije u severnom ukrajinskom regionu Sumi, saopštio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, prenosi ukrajinski United24 Media.

Ove jedinice, koje deluju iz Kurske oblasti Rusije, sprovode izviđanje koristeći bespilotne letelice, otkrivaju ukrajinske položaje i pomažu u korekciji vatre ruskih višecevnih raketnih sistema.

Ukrajinske snage presrele su komunikaciju između severnokorejskih operatera dronova i ruskog osoblja.

Prema Generalštabu, Moskva nastavlja da uključuje severnokorejske vojnike zbog velikih gubitaka u ljudstvu i neuspeha ofanzive u regionu Sumi.

Ukrajina dokumentuje sve potvrđene slučajeve učešća stranih trupa u ruskoj invaziji i navodi da će sve takve trupe biti neutralisane u skladu sa međunarodnim pravom.

Ranije je američki ambasador pri NATO-u Metju Vitaker izjavio da je malo verovatno da će uključivanje severnokorejskog vojnog osoblja u ruski rat protiv Ukrajine značajno promeniti situaciju na bojnom polju.

"Što se Severna Koreja više uključuje u rat, to više pokazuje sa kakvim se izazovima Rusija suočava u Ukrajini", rekao je Vitaker.