Slušaj vest

Ruske oružane snage rasporedile su severnokorejske trupe da podrže operacije u severnom ukrajinskom regionu Sumi, saopštio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, prenosi ukrajinski United24 Media.

Ove jedinice, koje deluju iz Kurske oblasti Rusije, sprovode izviđanje koristeći bespilotne letelice, otkrivaju ukrajinske položaje i pomažu u korekciji vatre ruskih višecevnih raketnih sistema.

Ukrajinske snage presrele su komunikaciju između severnokorejskih operatera dronova i ruskog osoblja.

Prema Generalštabu, Moskva nastavlja da uključuje severnokorejske vojnike zbog velikih gubitaka u ljudstvu i neuspeha ofanzive u regionu Sumi.

Severna Koreja Vojska
Foto: STR / AFP / Profimedia, AP Eraldo Peres, Ludovic MARIN / AFP / Profimedia, Photoshot / Avalon / Prof

Ukrajina dokumentuje sve potvrđene slučajeve učešća stranih trupa u ruskoj invaziji i navodi da će sve takve trupe biti neutralisane u skladu sa međunarodnim pravom.

Ranije je američki ambasador pri NATO-u Metju Vitaker izjavio da je malo verovatno da će uključivanje severnokorejskog vojnog osoblja u ruski rat protiv Ukrajine značajno promeniti situaciju na bojnom polju.

"Što se Severna Koreja više uključuje u rat, to više pokazuje sa kakvim se izazovima Rusija suočava u Ukrajini", rekao je Vitaker.

Kurir.rs/United24 Media

Ne propustitePlanetaSEVERNA KOREJA PRVI PUT OBJAVILA SNIMKE VOJNIKA IZ KURSKA! Pogledajte dramatične scene: "Srce me boli" (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PlanetaPUTIN STIGAO U KINU, DOČEKAN KAO CAR! Si mu priredio veličanstveni CRVENI TEPIH! Stižu i drugi lideri, ovo je plan! (FOTO/VIDEO)
222.jpg
Planeta(FOTO) "SRCE ME BOLI" Kim Džong Un grli svoje vojnike i i priznaje da su mnogi poginuli u Ukrajini!
Kim Džong Un grli vojnika koji plače u Pjongjangu
PlanetaZAGRLJAJ I JAK STISAK RUKE, PA RAZGOVOR O NAJVEĆEM POROKU: Ovako je Kim Džong Un dočekao Sergeja Lavrova! "Prošlo je godinu dana, a ti i dalje..." (VIDEO)
lavrov i kim.PNG
Planeta"SEVERNA KOREJA OBEZBEĐUJE 40% ORUŽJA RUSIJI": Šef ukrajinske službe iskren kao nikad do sad, otkrio i kada će se rat završiti! (FOTO)
5767.jpg
PlanetaNEMAČKA BI MOGLA DA RAZVIJE NUKLEARNO ORUŽJE?! Šok vesti iz srca Evrope! Najmoćnija zemlja EU za nekoliko meseci može da ima NESHVATLJIVU MOĆ
2.jpg
PlanetaPUTIN POKLONIO KIM DŽONG-UNU ŠTIT PROTIV RAKETA: Moćni ruski sistem Pancir S-1 stigao u Pjongjang (FOTO)
xxxx-epa-mikhail-metzelsputnikkremlin-p.jpg
PlanetaVOJNICI IZ LIČNE REZERVE KIM DŽONG UNA RATUJU PROTIV UKRAJINE: Severna Koreja uključila čak njih 11.000?! (FOTO/VIDEO)
Kim Džong Un Kurska oblast Vladimir Putin
PlanetaSEVERNA KOREJA ŠALJE DESETINE HILJADA VOJNIKA RUSIJI: Trupe će biti utrostručene, evo kada stižu na ukrajinski front
korea copy.jpg