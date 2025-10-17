Slušaj vest

Nacionalna biblioteka Velike Britanije predaje unuku Oskara Vajlda člansku kartu te institucije na ime čuvenog irskog pisca, 130 godina od kada mu je oduzeta zbog presude protiv njega zbog homoseksualnosti.

Upravni odbor čuvene Britanske biblioteke je 1895. proterao Oskara Vajlda kada je bio osuđen na zatvor zbog "teške nemoralnosti", u vreme kada su u zemlji homeseksualni odnosi bili ilegalni.

Britanska bibiloteka objavila je u junu da namerava da oda počast piscu dela "Poretret Dorijana Greja" ponovnim štampanjem te članske karte sa njegovom slikom.

Biće predata Merlinu Holandu, unuku Oskara Vajlda večeras na ceremoniji organizovanoj u biblioteci.

- Ponovo izdavanje te članske karte je lep gest izvinjenja i siguran sam da će njegov duh biti dirnut i oduševljen - rekao je Merlih Holand koji objavljuje biografiju svog čuvenog dede.

Pod naslovom "Posle Oskara: Nasleđe skandala" (After Oscar: the Legacy of a Scandal) knjiga se osvrće na posthumnu rehabilitaciju autora, koji je obeščašćen završio karijeru i živeo u siromaštvu posle presude na dve godine zatvora. Umro je u Parizu u novembru 1900. sa 46 godina.

Homoseksualnost je bila dekriminalizovana 1967. u Engleskoj i Velsu, zatim u Škotskoj i Severnoj Irskoj početkom 1980-ih.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteKulturaZbog ovih 6 naslova ljudima se i dalje kosa diže na glavi: Neke knjige su zabranjene još u štampariji, a ovo su danas klasici
shutterstock-1274296330-copy.jpg
SrbijaŠTA JE NOVO U OPŠTINSKOJ BIBLIOTECI VARVARIN U POSLEDNJIH 6 MESECI: Direktorka Violeta Kaplarević o brojnim projektima
Biblioteka u Varvarinu.jpg
SrbijaTRSTENIK DOBIO ŠEST MILIONA DINARA OD MINISTARSTVA KULTURE ZA SANACIJU ZGRADE BIBLIOTEKE U VELIKOJ DRENOVI Program "Gradovi u fokusu" realizuje se u Trsteniku
V. Drenova, legat Dobrice Ćosića.jpg
PlanetaNAJSTARIJA BIBLIOTEKA U MAĐARSKOJ BORI SE DA SPASE 100.000 KNJIGA OD NAJEZDE BUBA: Restauratori ih ručno uklanjaju sa polica, problem otkriven tokom čišćenja
Opatija Panonhalma