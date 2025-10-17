Slušaj vest

Nacionalna biblioteka Velike Britanije predaje unuku Oskara Vajlda člansku kartu te institucije na ime čuvenog irskog pisca, 130 godina od kada mu je oduzeta zbog presude protiv njega zbog homoseksualnosti.

Upravni odbor čuvene Britanske biblioteke je 1895. proterao Oskara Vajlda kada je bio osuđen na zatvor zbog "teške nemoralnosti", u vreme kada su u zemlji homeseksualni odnosi bili ilegalni.

Britanska bibiloteka objavila je u junu da namerava da oda počast piscu dela "Poretret Dorijana Greja" ponovnim štampanjem te članske karte sa njegovom slikom.

Biće predata Merlinu Holandu, unuku Oskara Vajlda večeras na ceremoniji organizovanoj u biblioteci.

- Ponovo izdavanje te članske karte je lep gest izvinjenja i siguran sam da će njegov duh biti dirnut i oduševljen - rekao je Merlih Holand koji objavljuje biografiju svog čuvenog dede.

Pod naslovom "Posle Oskara: Nasleđe skandala" (After Oscar: the Legacy of a Scandal) knjiga se osvrće na posthumnu rehabilitaciju autora, koji je obeščašćen završio karijeru i živeo u siromaštvu posle presude na dve godine zatvora. Umro je u Parizu u novembru 1900. sa 46 godina.

Homoseksualnost je bila dekriminalizovana 1967. u Engleskoj i Velsu, zatim u Škotskoj i Severnoj Irskoj početkom 1980-ih.