Direktor jedne osnovne škole u Turskoj upucan je jutros naočigled svoje troje dece, a jeziv napad snimljen je mobilnim telefonom.

Policija traga za K. K. (17), koji se sumnjiči da je ispalio najmanje četiri hica u F. O. pre nego što se dao u bekstvo.

Sumnja se da je snimak načinio drug K. K., koji je sa njim jutros krenuo do direktorove zgrade.

Na snimku se vidi kako direktor iz daljine otključava automobil, kojem prvo prilazi njegovo najstarije dete i seda na zadnje sedište. F. O. je potom snimljen kako sa dva mlađa deteta prelazi ulicu, držeći ih za ruke.

Pošto je decu smestio u automobil, otvorio je vrata da sedne za volan, ali u tom trenutku mu prilazi mladić, vadi oružje koje je krio ispod odeće i u njega ispaljuje više hitaca.

F. O. pogođen mecima pada u unutrašnjost automobila, a napadač potom beži sa mesta zločina.

Turski mediji pišu da je K. K. sin menadžera školske kantine, sa kojim se F. O. navodno prethodno posvađao oko ugovora. Spekuliše se da je došlo do prekida saradnje nakon svađe.

Prema poslednjim informacijama, F. O. je u teškom ali stabilnom stanju prebačen u bolnicu gde je operisan. Hici su ga pogodili u ruke i noge.