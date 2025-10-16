Slušaj vest

Pravosudne vlasti u Španiji ponovo su danas otvorile istragu povodom smrti osnivača modne kompanije Mango i preduzetnika Isaka Andika (71) koja obuhvata i njegovog sina zbog moguće umešanosti.

Naime, Andik je poginuo 14. decembra 2024. godine kada je pao u provaliju tokom planinarenja na planini Monserat u blizini Barselone, a pod istragom je njegov sin Honatan Andik, koji je bio jedina osoba u njegovom društvu tokom tragedije.

Ključni elementi koji su doveli do promene pravca istrage uključuju izjave dva svedoka — samog Honatana Andika, čije su izjave ocenjene kao nedosledne i koje se nisu poklapale s nalazima uviđaja na terenu, kao i partnerke njegovog oca Estefanije Knut, koja je istakla da su odnosi između oca i sina bili loši.

Porodica ne želi da komentariše smrt

Policija ističe da je reč o izuzetno složenom slučaju bez direktnih svedoka osim sina i da će teret dokazivanja, ukoliko dođe do suđenja, biti izuzetno težak.

Porodica Andik, putem ovlašćenih predstavnika, saopštila je da neće komentarisati smrt Isaka, ali je istakla da poštuje rad nadležnih organa i da će nastaviti da sarađuje.

Takođe su izrazili uverenje da će se postupak uskoro završiti i potvrditi nevinost Honatana Andika.

Isak Andik Foto: Lorena SopÃªNa / Zuma Press / Profimedia

Ko je bio Isak Andik

Osnivač i vlasnik trgovina odeće Mango 71-godišnji Isak Andik poginuo je 14. decembra 2024. godine u Kataloniji prilikom pada s planine.

Isprva se smatralo da je reč o nesreći kada su se otac i sin uputili na izlet, a tokom povratka Isak Andik je pao s visine veće od 100 metara.

Istraga je privremeno bila zatvorena mesec dana kasnije, ali je policija, zbog niza nejasnoća, zatražila njeno ponovno otvaranje.

Svi detalji o tome ko je bio Isak Andik, kao i detalji tragedije, možete pročitati u našem tekstu OVDE.