Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp održao je konferenciju za novinare na kojoj j između ostalog govorio odetaljima telefonskog razgovora sa Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije, a koji su imali ranije večeras.

"Ne znam da li je ikada koji predsednik zaustavio rat? Je li Buš zaustavio koji rat? Je li Bajden? Nije, Bajden ih je započinjao jer je glupan. Ja sam ih zaustavio već osam, ovo će biti deveti. Ja i Putin ćemo se sastati u naredne dve nedelje", rekao je Tramp i nastavio:

"Prvo će se sastati Marko Rubio i Sergej Lavrov, a onda ja i Putin. Da, sastaćemo se u Budimpešti kod Viktora Orbana. Sutra kad dođe Zelenski, ispričaću mu sve o mom današnjem razgovoru s Putinom".

Tramp je potom govorio o odnosu Putina i Zelenskog:

"Imamo problem, njih dvojica se ne slažu. Imaju katastrofalan odnos njih dvojica".

Tramp je potom rekao da je mislio da će okončanje rata u Ukrajini biti lakše zbog, kako je rekao, "njegovog dobrog odnosa s Putinom".

Zatim se osvrnuo na pitanje hoće li Ukrajini dati krstareće rakete "Tomahavk":

"Imamo ih puno, ali trebaju i nama. Ne možemo isprazniti zalihe za našu zemlju... Ne znam šta možemo učiniti po tom pitanju".

Tramp je u jednom trenutku rekao i da je tokom razgovora s Putinom spomenuo mogućnost da Ukrajina dobije krstareće rakete Tomahavk:

"Pitao sam ga: Da li bi mu smetalo da dam par hiljada tomahvka tvojim protivnicima?", rekao je Tramp novinarima.

Dodao je da Putinu "nije bilo drago da čuje tu ideju".

Dok se Tramp obraćao javnosti u Vašington je sleteo Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine, sa kojim će se danas sastati u Beloj kući. Zelenski je izjavio da će "jezik snage i pravde neizbežno delovati protiv Rusije".

Ukrajinski predsednik sugerisao je da Rusija žuri da se vrati pregovorima jer "čuju o Tomahavcima", aludirajući na odluku Vašingtona koja se uskoro očekuje o tome hoće li Kijevu omogućiti pristup dalekometnim raketama.