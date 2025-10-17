Slušaj vest

Za dlaku je izbegnuta tragedija u Turskoj, kada je devojka spasena trenutak pred nadolazeći tramvaj

Naime, ovaj zamalo tragičan incident snimile su nadzorne kamere, a kako se vidi na snimku devojka je zakoračila na tramvajske pruge u gradu Kajseriju, u Turskoj, kada je čuvar brzom reakcijom uspeo da je povuče nazad i spasi joj život.

Gradski tranzitni operater, Kayseri Ulaşım A.Ş., objavio je snimak spasavanja u poslednjem trenutku.

Kako se može čuti na snimku, tramvaj je svirao da se devojka pomeri, ali ga nije čula na vreme. 

Srećom, čuvar je uspeo na vreme da je povuče od nadolazećeg udara!

Operator se zahvalio čuvaru i upozorio ljude da koriste pešačke prelaze, provere oba smera pre prelaska i "zapamte da nošenje slušalica može sprečiti da čujete svoju okolinu".

Kurir.rs/Bi-Bi-Si

