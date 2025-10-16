Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u Vašington na zakazani sastanak u Beloj kući sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Zelenski i Tramp će pregovarati o isporuci "tomahavk" raketa i tim povodom se oglasio zbog Putinove pretnje Trampu zbog tih projektila.

Ruski predsednik je inicirao večerašnji telefonski razgovor sa američkim kolegom i otkrio mu je crvene linije Rusije. Kako je objasnio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, Putin je rekao da bi isporuka "tomahavk" raketa značajno unazadila odnose Rusije i Amerike.

To je i bio povod da se Zelenski oglasi čim je sleteo u Vašington. Ismeva Putina u svojoj objavi na društvenoj mreži "X", poredi ga sa Hamasom, naziva ga "kukavicom" jer "Moskva želi da pregovara čim se spominju tomahavk rakete".

"Već sam u Vašingtonu. Danas ću imati sastanke sa važnim zvaničnicima kompanija iz sektora odbrane. Za sutra je zakazan sastanak sa predsednikom Trampom, očekujemo da se nastavi 'momentum' rešavanja sukoba, nalik situaciji na Bliskom istoku.

Putin nije hrabriji od Hamasa ili nekog drugog teroriste. Jezik sile i pravde će se okrenuti protiv Ruske Federacije.

Već možemo da vidimo da Moskva žuri da pregovara i da se dijalog nastavi čim se spominje isporuka 'tomahavk' raketa. Nema alternative za mir, ključno je da se obezbede bezbednosne garancije od ruskih napada", naveo je Zelenski.

Kurir.rs/Agencije

