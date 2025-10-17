Slušaj vest

Savezna velika porota podigla je danas optužnicu protiv bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Donalda Trampan Džona Boltona, zbog sumnje za prenos i čuvanje informacija o nacionalnoj odbrani, javlja Rojters.

Neimenovani visoki zvaničnik američkog Ministarstva pravde rekao je za NBC njuz da je optužnica protiv Boltona, koji je postao Trampov kritičar, podignuta pred saveznim sudom u američkoj saveznoj državi Merilend.

Naveo je da tužioci ispituju da li je nakon odlaska iz Trampove administracije Bolton nezakonito zadržao poverljive dokumente.

Boltonov advokat Abi Louel tvrdi da je Bolton pravilno postupao sa službenim materijalima.

Prethotno je američki Federalni istražni biro (FBI) u avgustu izvršio pretres Boltonove kuće u Merilendu i kancelarije u Vašingtonu. Osnov za pretres bili su njegovi spisi iz 2020. godine koji je prethodno pregledao nadležni tim, kao i hakerski upad u njegov privatni mejl nalog, za koji se sumnja da potiče od obaveštajne službe.

Knjiga na koju se poziva FBI nosi naziv "The Room Where It Happened" i opisuje Boltonovo vreme u administraciji Donalda Trampa. Knjiga je izazvala političke tenzije još pre objavljivanja, jer je u njemu Bolton tvrdio da je Tramp uslovljavao vojnu pomoć Ukrajini zahtevom za istragu protiv američkog bivšeg predsednika Džozefa Bajdena i njegovog sina Hantera.

Tramp je te tvrdnje negirao i nakon suđenja u Senatu oslobođen optužbi u okviru postupka opoziva. Nakon objavljivanja knjige, Tramp je javno pozvao na krivično gonjenje Boltona.

"Objavio je ogromne količine poverljivih i tajnih informacija. To je protivzakonito i za to se ide u zatvor", izjavio je Tramp tada za Foks njuz.

Bolton je tvrdio da nijedan deo knjige ne sadrži poverljive podatke. Sudska dokumenta pokazuju da FBI godinama vodi istragu protiv Boltona. Prema zahtevima za pretres, federalni agenti su ga ispitali osam puta u periodu od oktobra 2020. do juna 2025.