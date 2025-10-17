Slušaj vest

Indija je osporila tvrdnje Donalda Trampa da je njen premijer Narendra Modi pristao da obustavi kupovinu ruske nafte, navodeći da između dvojice lidera nije bilo nikakvog razgovora - čime je dodatno zaoštrila diplomatske tenzije između Nju Delhija i Vašingtona.

U sredu je Tramp izjavio da mu je Modi „danas“ obećao da će Indija prekinuti kupovinu ruske nafte, prenosi Gardijan.

„Nisam bio zadovoljan što Indija kupuje naftu, a Modi me je danas uverio da neće više kupovati naftu od Rusije. Znate, to ne može da se desi odmah. To je proces, ali proces će uskoro biti završen“, rekao je Tramp novinarima i dodao da će uskoro ubediti i Kinu da uradi isto.

Međutim, na konferenciji za novinare u četvrtak indijski zvaničnici su doveli u pitanje izjave američkog predsednika, navodeći da „juče nije bilo telefonskog razgovora između premijera Modija i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Trampa“.

Trampov zahtev da Indija prestane da kupuje rusku naftu dovodi Modija u težak položaj. Indija, koja održava snažne odnose sa Kremljom, postala je jedan od najvećih kupaca ruske nafte od početka invazije na Ukrajinu.

Narendra Modi

Kupovina ruske nafte je izvor neslaganja sa Vašingtonom poslednjih meseci. U avgustu američki predsednik uveo je Indiji jednu od najviših tarifa kako bi je kaznio zbog kupovine ruske nafte optužujući Nju Delhi da pomaže u finansiranju ruske agresije u Ukrajini. Indija sada ima dodatne uvozne tarife od 25%, uz osnovnih 25%.

Indija je ostala čvrsta u stavu da neće dozvoliti Sjedinjenim Državama da diktiraju njene energetske potrebe niti da se mešaju u njen odnos sa Rusijom, koji datira još iz vremena hladnog rata. Rusija i dalje ostaje najveći snabdevač oružjem Indije.

Ranije u sredu, indijska vlada je saopštila da su razgovori sa Sjedinjenim Državama o trgovini i tarifama u toku. U saopštenju indijskog Ministarstva spoljnih poslova navedeno je da je prioritet da se „zaštite interesi indijskog potrošača u nestabilnim energetskim okolnostima“ i da su sve politike vođene potrebom da se diverzifikuju i obezbede izvori energije za Indiju.