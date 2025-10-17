Slušaj vest

Kineski predsednik Si Đinping uputio je čestitku Organizaciji Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) povodom 80. godišnjice te organizacije.

Si je istakao da je pomenuta organizacija odigrala važnu ulogu u obezbeđivanju globalne bezbednosti u oblasti ishrane, promociji ruralnog razvoja i transformaciji sistema ishrane, kao i poboljšanju životnog standarda ljudi u svim zemljama.

Si je naglasio da kineska vlada pridaje veliki značaj bezbednosti ishrane, insistira na oslanjanju na sopstvene resurse za ishranu preko 1,4 milijarde stanovnika i pruža pomoć zemljama kojima je potrebna koliko god može, doprinoseći snagom Kine obezbeđivanju globalne bezbednosti ishrane.

Kina će nastaviti da podržava važnu ulogu FAO u međunarodnom sektoru hrane i poljoprivrede i spremna je da sarađuje sa međunarodnom zajednicom na sprovođenju globalnih razvojnih inicijativa, unapređenju Agende UN za održivi razvoj do 2030. godine, promociji izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo i davanju novih i većih doprinosa poboljšanju blagostanja ljudi u svim zemljama.