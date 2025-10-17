Slušaj vest

Vazdušni udari zabeleženi su noćas i u Ukrajini i u Rusiji.

Kijev indipendent prenosi da su eksplozije izazvane napadima dronova prijavljene na teritoriji Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom, kao i u gradu Sočiju na jugu Rusije.

- Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) je aktivan u Sočiju. Napad bespilotnih letelica se odbija - objavio je gradonačelnik Sočija Andrej Prošunjin.

On je kasnije saopštio da PVO sistemi u gradu odbijaju i raketni napad.

- Oko 7.30 sati ujutru po lokalnom vremenu, sve pretnje od dronova i raketa su otklonjene - naveo je Prošunjin nakon toga.

Soči se nalazi na ruskoj obali Crnog mora i udaljen je oko 310 kilometara od Ukrajine i oko 538 kilometara od teritorije koju kontroliše Ukrajina, a koja se nalazi blizu Orihiva u Zaporoškoj oblasti, nove mete ruske ofanzive.

U Donjeckoj oblasti je rusko skladište municije pogođeno u napadu dronom, a u istoimenom gradu koji drže Rusi su prijavljeni požari i eksplozije.

Tokom noći 16. srede i četvrtka, ukrajinski dronovi su pogodili rafineriju nafte u ruskoj Saratovskoj oblasti.

To su potvrdile su ukrajinske snage za specijalne operacije (SSO).

Ukrinform navodi da je Krivi Rih noćas bio izložen masovnom napadu dronovima Šahid i da je više od deset eksplozija prijavljeno dok su PVO sistemi delovali protiv bespilotnih letelica iznad rodnog grada ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Aleksandar Vilkul, šef Saveta za odbranu Krivog Riha, izvestio je o tome na Telegramu.

- Krivi Rih. Masovni napad Šahidima. Već više od deset eksplozija i više od deset Šahida iznad grada - napisao je Vilkul.

O tom napadu oglaiso se i Zelenski po dolasku u Vašington gde će se danas sastati s američkim predsednikom Donaldom Trampom.