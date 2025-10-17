Slušaj vest

Američka vojska je izvela novi napad na plovilo na Karibimaza koje se sumnja da je prevozilo drogu. U ovom incidentu, za razliku od prethodnih, pronađeni su preživeli članovi posade, potvrdio je za Rojters američki zvaničnik pod uslovom anonimnosti.

Nije ponudio dodatne pojedinosti o događaju, osim što je naveo kako nije jasno je li napad bio izveden s namerom da bude preživelih, piše Rojters.

Ovaj razvoj događaja otvara niz novih pitanja, poput toga jesu li američke snage pružile pomoć preživelima i da li se nalaze oni sada u američkom vojnom pritvoru, potencijalno kao ratni zarobljenici.

Pentagon, koji je ciljane osobe u napadima označio kao narko-teroriste, još nije odgovorio na upit za komentar.

Podsjetimo, u dosadašnjim američkim vojnim napadima na sumnjive brodove u blizini Venecuele ubijeno je najmanje 27 osoba. Ovi napadi izazvali su zabrinutost među pravnicima i demokratskim kongresmenima, koji preispituju njihovu usklađenost s ratnim pravom.

Videozapisi pređašnjih napada, koje je objavila Trampova administracija, prikazivali su potpuno uništena plovila, a do sada nije bilo izveštaja o preživelima.

Trampova administracija opravdava napade tvrdnjom da su SAD već u ratu s narko-terorističkim grupama iz Venecuele.

Smatraju ih nužnim jer tradicionalne metode, poput hapšenja posade i zaplene tereta, nisu uspele da zaustave krijumčarenje droge u SAD. Ovi incidenti se odvijaju u kontekstu jačanja američke vojne prisutnosti na Karibima, koja uključuje razarače, borbene avione F-35, nuklearnu podmornicu i oko 6.500 vojnika, dok predsednik Donald Tramp pojačava pritisak na vladu Venecuele.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Tramp u sredu otkrio da je ovlastio CIA za provođenje tajnih operacija unutar Venecuele, podstakavši nagađanja o pokušaju svrgavanja predsednika Nikolasa Madura .

Zbog napada na moru, venecuelanski ambasador pri UN, Samuel Monkada, zatražio je od Saveta bezbednosti da proglasi američke akcije nezakonitim i podrži suverenitet njegove zemlje.

Zabrinutost je pojačana i neočekivanim promenama u američkoj vojnoj komandi. Pentagon je nedavno objavio da anti-narko operacije u regiji više neće voditi Južna komanda, već novoosnovana radna grupa pod vođstvom marinaca.

U četvrtak je ministar odbrane Pit Hegset potvrdio da admiral Alvin Holzi, šef Južne komande, odlazi s dužnosti dve godine pre isteka mandata. Vodeći demokrata u Odboru Senata za oružane snage, senator Džek Rid, nazvao je neočekivanu ostavku zabrinjavajućom.

