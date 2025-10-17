NOVA VLADA UVODI VANREDNO STANJE, MOGUĆ I POLICIJSKI ČAS! Glavni grad pretvoren u BORBENU ZONU, generacija Z ne odustaje! Lima u PLAMENU! (FOTO/VIDEO)
Nova peruanska vlada objavila je sinoć da namerava da proglasi vanredno stanje u glavnom gradu Limiposle masovnih demonstracija u kojima je jedna osoba poginula a više od 100 povređene.
- Objavićemo oduku o proglašenju vanrednog stanja, najmanje u glavnom gradu Limi - rekao je novinarima šef prelazne vlade Ernesto Alvarez posle sastanka svog kabineta.
Mera se odnosi na 10 miliona ljudi koji žive u glavnom gradu i susednoj luci Kaljao. U sredu su hiljade ljudi demonstrirale širom zemlje protiv rastuće nesigurnosti i vladajuće strukture.
U Limi u sukobima između policajaca i demonstranata, najnasilnijih od kada su demonstracije počele pre mesec dana, jedna osoba je poginula, nju je ubila policija a najmanje 113 osoba je povređeno, većinom policajaca, prema zvaničnim podacima.
Na osnovu vanrednog stanja vlada može da ograniči određena prava kao što je sloboda okupljanja.
- Policijski čas nije isključen s obzirom na to da kriminal ne poštuje noć - dodao je Alvarez.
On je dodao da će vlada narednih dana doneti niz mera u sklopu ozakonjenja vanrednog stanja.
Protesti u Peruu intenzivno traju proteklih šest meseci protiv korupcije i porasta kriminala i protiv bivše predsednice Dine Boluarte koja je smenjenaprošlog četvrtka.
Pošto je parlament većinom glasova izglasao njen opoziv, dužnost šefa države preuzeo je predsednik parlamenta Hose Heri (38).
Demonstracije, kao ranijih meseci u Indoneziji, Nepalu, Keniji, Madagaskaru, predvode mladi koji uglavnom pripadaju "Generaciji Z".
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)