Slušaj vest

Nova peruanska vlada objavila je sinoć da namerava da proglasi vanredno stanje u glavnom gradu Limiposle masovnih demonstracija u kojima je jedna osoba poginula a više od 100 povređene.

Demonstracije u Peruu. Moguće uvođenje vanrednog stanja i policijskog časa. Talas nasilja pogodio glavni grad zemlje, a proteste predvode mladi iz generacije Z. Sve je više ranjenih u sukobima koji su izbili zbog sve većeg nezadovoljstva lošim uslovima života u zemlji, porasta kriminala i raširene korupcije. Foto: JOHN REYES MEJIA/EFE, Martin Mejia/AP, Martin Mejia/AP, JOHN REYES MEJIA/EFE

- Objavićemo oduku o proglašenju vanrednog stanja, najmanje u glavnom gradu Limi - rekao je novinarima šef prelazne vlade Ernesto Alvarez posle sastanka svog kabineta.

Mera se odnosi na 10 miliona ljudi koji žive u glavnom gradu i susednoj luci Kaljao. U sredu su hiljade ljudi demonstrirale širom zemlje protiv rastuće nesigurnosti i vladajuće strukture.

Hose Heri, novi predsednik Perua Foto: JOHN REYES MEJIA/EFE

U Limi u sukobima između policajaca i demonstranata, najnasilnijih od kada su demonstracije počele pre mesec dana, jedna osoba je poginula, nju je ubila policija a najmanje 113 osoba je povređeno, većinom policajaca, prema zvaničnim podacima.

Na osnovu vanrednog stanja vlada može da ograniči određena prava kao što je sloboda okupljanja.

- Policijski čas nije isključen s obzirom na to da kriminal ne poštuje noć - dodao je Alvarez.

On je dodao da će vlada narednih dana doneti niz mera u sklopu ozakonjenja vanrednog stanja.

Protesti u Peruu intenzivno traju proteklih šest meseci protiv korupcije i porasta kriminala i protiv bivše predsednice Dine Boluarte koja je smenjenaprošlog četvrtka.

Pošto je parlament većinom glasova izglasao njen opoziv, dužnost šefa države preuzeo je predsednik parlamenta Hose Heri (38).

Demonstracije, kao ranijih meseci u Indoneziji, Nepalu, Keniji, Madagaskaru, predvode mladi koji uglavnom pripadaju "Generaciji Z".

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaON JE NOVI ŠEF DRŽAVE! Protesti urodili plodom, opozvana predsednica Perua - Dina Boluarte! (FOTO/VIDEO)
x07 EPA John Reyes Mejia.jpg
PlanetaBISKUP PODNEO OSTAVKU ZBOG 17 LJUBAVNICA! Otkrila ga čistačica, a one se međusobno POTUKLE kad su saznale: Skandal trese Katoličku crkvu! (FOTO)
Screenshot 2025-10-07 172823.png
PlanetaINDONEŽANSKI DIPLOMATA UBIJEN U PERUU DOK JE VOZIO BICIKL! Mafijaška likvidacija - pucao 3 puta na njega, pa sa saučesnikom pobegao na motoru
Screenshot 2025-09-02 200240.jpg
PlanetaHOROR NA PUTU! Autobus se survao u provaliju, poginulo najmanje 15 ljudi! Scena užasa u Peruu! (VIDEO)
screenshot-1.jpg