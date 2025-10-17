Slušaj vest

Nova peruanska vlada objavila je sinoć da namerava da proglasi vanredno stanje u glavnom gradu Limiposle masovnih demonstracija u kojima je jedna osoba poginula a više od 100 povređene.

1/14 Vidi galeriju Demonstracije u Peruu. Moguće uvođenje vanrednog stanja i policijskog časa. Talas nasilja pogodio glavni grad zemlje, a proteste predvode mladi iz generacije Z. Sve je više ranjenih u sukobima koji su izbili zbog sve većeg nezadovoljstva lošim uslovima života u zemlji, porasta kriminala i raširene korupcije. Foto: JOHN REYES MEJIA/EFE, Martin Mejia/AP, Martin Mejia/AP, JOHN REYES MEJIA/EFE

- Objavićemo oduku o proglašenju vanrednog stanja, najmanje u glavnom gradu Limi - rekao je novinarima šef prelazne vlade Ernesto Alvarez posle sastanka svog kabineta.

Mera se odnosi na 10 miliona ljudi koji žive u glavnom gradu i susednoj luci Kaljao. U sredu su hiljade ljudi demonstrirale širom zemlje protiv rastuće nesigurnosti i vladajuće strukture.

1/8 Vidi galeriju Hose Heri, novi predsednik Perua Foto: JOHN REYES MEJIA/EFE

U Limi u sukobima između policajaca i demonstranata, najnasilnijih od kada su demonstracije počele pre mesec dana, jedna osoba je poginula, nju je ubila policija a najmanje 113 osoba je povređeno, većinom policajaca, prema zvaničnim podacima.

Na osnovu vanrednog stanja vlada može da ograniči određena prava kao što je sloboda okupljanja.

- Policijski čas nije isključen s obzirom na to da kriminal ne poštuje noć - dodao je Alvarez.

On je dodao da će vlada narednih dana doneti niz mera u sklopu ozakonjenja vanrednog stanja.

Protesti u Peruu intenzivno traju proteklih šest meseci protiv korupcije i porasta kriminala i protiv bivše predsednice Dine Boluarte koja je smenjenaprošlog četvrtka.

Pošto je parlament većinom glasova izglasao njen opoziv, dužnost šefa države preuzeo je predsednik parlamenta Hose Heri (38).