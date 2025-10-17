PAMTE GA PO "MURAJAMA IZJAVI"

PAMTE GA PO "MURAJAMA IZJAVI"

Slušaj vest

Bivši japanski premijer Tomiči Murajama, poznat po izvinjenju azijskim žrtvama zbog agresije njegove zemlje 1955. godine, umro je danas u 102. godini, objavio je šef Socijaldemokratske stranke Mizuho Fukušima.

1/4 Vidi galeriju Tomiči Murajama, bivši premijer Japana Foto: Screenshot YT

Murajama, koji se pamti i po karakterističnim gustim obrvama, umro je u bolnici u rodnom gradu Oiti, na jugozapadu Japana.

Kao šef Japanske socijalističke partije, kako se ranije zvala, Murajama je predvodio koalicionu vladu od juna 1994. do januara 1996.