Bivši japanski premijer Tomiči Murajama umro je u 102. godini života. Ostao je upamćen po izvinjenju azijskim državama zbog patnji koje im je naneo Japan.
PAMTE GA PO "MURAJAMA IZJAVI"
UMRO BIVŠI PREMIJER JAPANA! Ostaće upamćen po gustim obrvama i izvinjenju azijskim narodima zbog ratne agresije tokom Drugog svetskog rata! (FOTO/VIDEO)
Bivši japanski premijer Tomiči Murajama, poznat po izvinjenju azijskim žrtvama zbog agresije njegove zemlje 1955. godine, umro je danas u 102. godini, objavio je šef Socijaldemokratske stranke Mizuho Fukušima.
Tomiči Murajama, bivši premijer Japana Foto: Screenshot YT
Murajama, koji se pamti i po karakterističnim gustim obrvama, umro je u bolnici u rodnom gradu Oiti, na jugozapadu Japana.
Kao šef Japanske socijalističke partije, kako se ranije zvala, Murajama je predvodio koalicionu vladu od juna 1994. do januara 1996.
Zapamćen je po takozvanoj "Murajama izjavi" iz 1995. godine, kojom je izrazio "iskreno kajanje i duboko izvinjenje" zbog patnji koje je Japannaneo narodima Azije tokom svoje imperijalne ekspanzije u 20. veku.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
