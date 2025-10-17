Slušaj vest

Ipak, konce bi mogao da pomrsi sinoćnji razgovor Trampa i Putina, koji je trajao više od sat vremena, u toku kog su dvojica lidera dogovorila susret i to u Mađarskoj. Logično pitanje koje se postavlja je zbog čega Tramp povlači iste poteze kao tokom prethodnih meseci. Prvo sastanak sa Zelenskim u ovalnom kabinetu, a potom sa Putinom izvan Vašingtona.

Nenad Bumbić Foto: Kurir Televizija

Da li je u pitanju balans, ucena ili nešto treće? Na ova pitanja u jutarnjem programu Redakcija na Kurir televiziji odgovarao je analitičar Nenad Bumbić.

Trampu, Putin i Zelenski

- Kad pogledate analize objavljene na CNN-u, onda oni napominju kako je u diplomatiji osećaj za pravi trenutak veoma bitan i kako Putin ima taj osećaj da je pozvao Trampa baš u pravom trenutku pred posetu Zelenskog. I Rusi inače kažu da je ruska strana tako inicirala ovaj telefonski razgovor sa Trampom i da je, kako bismo mi to u Srbiji rekli, da je Putin uspeo Trampa opet žednog da prevede preko vode. Sa druge strane, mediji koji podržavaju Trampa govore o njegovoj vrhunskoj diplomatiji, kako je on uspeo čak i sa samom pretnjom da će Sjedinjene Države možda isporučiti Ukrajini tomahavke, uspeo da natera Putina da opet razgovaraju - kaže Bumbić.

Prvo leto bez ofanzive Ukrajine

Ako se podsetimo nedavnih izjava Putina, koji je upozorio da bi takav korak predstavljao novu fazu eskalacije, Bubić kaže:

- U američkim medijima je postojalo očekivanje da će Sjedinjene Države omogućiti Ukrajini da pređe u ofanzivu. Ono što mi možemo primetiti je za razliku od prethodnih godina, praktično svako leto unazad, otkako je počeo ovaj rat, imali smo neku ukrajinsku ofanzivu. Imali smo, da li oslobađanje teritorija oko Harkova, da li oko Hersona, pa onda njihovu neuspešnu ofanzivu. Svakog leta smo imali neke ofanzivne akcije ukrajinske armije, a ovo leto je izuzetak. Ono što jeste činjenica je da sporo, ali konstantno, Rusija napreduje na bojnom polju i to celom širinom fronta. Tako da se ovde u suštini postavlja pitanje šta će se desiti ako Ukrajina ne dobije neko drugo ofanzivnije naoružanje.

Kurir.rs

