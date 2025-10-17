HITNA EVAKUACIJA! BUKTI OGROMAN POŽAR U LONDONU! 100 vatrogasaca na terenu gasi vatrenu stihiju! (FOTO/VIDEO)
U Londonuje izbio požar u prodavnici skijaške opreme i gasi ga oko 100 vatrogasaca, saopštila je Londonska vatrogasna brigada (LVB) i dodala da je vatrogasnim ekipama bilo potrebno više od tri sata da stave plamen pod kontrolu u prodavnici i radionici iza nje.
Iz tog područja evakuisano je oko 15 ljudi, a stanovnicima tog kraja je rečeno da drže vrata i prozore zatvorene zbog dima, preneo je danas Sky News.
U saopštenju, LVB je navela da je primila prvi poziv oko 18.30 časova u četvrtak, po lokalnom vremenu, dodajući da je poziva bilo ukupno 49.
Zvaničnici su rekli da su deo prodavnice u prizemlju, prvi i drugi sprat, podrum, kao i deo jednospratne radionice u zadnjem delu prodavnice, bili u plamenu.
Na lice mesta došlo je 15 vatrogasnih vozila, a za gašenje požara odozgo korišćene su dve merdevine od 32 metra.
Uzrok izbijanja požara još uvek nije poznat.
Nema izveštaja o povređenima.
U Forest Hilu, delu Londona gde je požar izbio, bio je pogođen i drumski i železnički saobraćaj.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)