NOVI NAPAD NA POLUOSTRVO POD RUSKOM KONTROLOM

Ukrajinski dronovi napali su noćas naselje Gvardijsko na Krimu, gde je zapaljeno skladište nafte.

Ukrinform prenosi da preliminarni izveštaji ukazuju i na pogodak u skladišta municije.

Navodi se da je ovo objavio Telegram kanal Krimski vetar.

- Naselje Gvardijsko je pod napadom bespilotnih letelica; skladište nafte je u plamenu. Pucnjava i eksplozije su počele oko 02.40 sati - navodi se u objavi.

Najveće rusko skladište nafte na Krimu u plamenu. Najverovatnije je reč o drugom ukrajinskom napadu dronovima na Feodosiju. Nema žrtava, ali je pričinjena velika šteta.

Na jutros načinjenom snimku vidi se gust dim kako se vije iznad skladišta nafte.