PUCNJAVA I EKSPLOZIJE NA KRIMU! Gust dim se vije iznad skladišta nafte, ukrajinski dronovi pogodili i skladište municije (VIDEO)
Ukrajinski dronovi napali su noćas naselje Gvardijsko na Krimu, gde je zapaljeno skladište nafte.
Ukrinform prenosi da preliminarni izveštaji ukazuju i na pogodak u skladišta municije.
Navodi se da je ovo objavio Telegram kanal Krimski vetar.
- Naselje Gvardijsko je pod napadom bespilotnih letelica; skladište nafte je u plamenu. Pucnjava i eksplozije su počele oko 02.40 sati - navodi se u objavi.
Na jutros načinjenom snimku vidi se gust dim kako se vije iznad skladišta nafte.
Ukrinform navodi da i dalje gori skladište nafte u gradu Feodosiji na Krimu, koje su ukrajinski dronovi pogodili u noći između 12. i 13. oktobra.
Vazdušni udari zabeleženi su noćas i u Rusiji i u Ukrajini, gde je izveden masvni napad dronovima na Krivi Rih, rodni grad ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog koji se danas sastaje u Beloj kući s američkim predsednikomDonaldom Trampom.
(Kurir.rs/Ukrinform/Preveo: N. V.)