Slušaj vest

Ukrajinski dronovi napali su noćas naselje Gvardijsko na Krimu, gde je zapaljeno skladište nafte.

Ukrinform prenosi da preliminarni izveštaji ukazuju i na pogodak u skladišta municije.

Navodi se da je ovo objavio Telegram kanal Krimski vetar.

- Naselje Gvardijsko je pod napadom bespilotnih letelica; skladište nafte je u plamenu. Pucnjava i eksplozije su počele oko 02.40 sati - navodi se u objavi.

Najveće rusko skladište nafte na Krimu u plamenu. Najverovatnije je reč o drugom ukrajinskom napadu dronovima na Feodosiju. Nema žrtava, ali je pričinjena velika šteta. Foto: Printscreen/X

Na jutros načinjenom snimku vidi se gust dim kako se vije iznad skladišta nafte.

Napad Ukrajinaca na rusku vojnu bazu na Krimu Foto: Printscreen/Youtube

Ukrinform navodi da i dalje gori skladište nafte u gradu Feodosiji na Krimu, koje su ukrajinski dronovi pogodili u noći između 12. i 13. oktobra.

Vazdušni udari zabeleženi su noćas i u Rusiji i u Ukrajini, gde je izveden masvni napad dronovima na Krivi Rih, rodni grad ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog koji se danas sastaje u Beloj kući s američkim predsednikomDonaldom Trampom.

(Kurir.rs/Ukrinform/Preveo: N. V.)

Ne propustitePlanetaZELENSKI STIŽE UZALUD KOD TRAMPA, NIŠTA OD TOMAHAVKA?! Putin opet ruši ukrajinske planove novim samitom sa predsednikom Amerike, oglasio se domaćin Orban (FOTO)
bela kuca shutterstock_147037244 copy.jpg
PlanetaMASOVNI UDARI NA RODNI GRAD ZELENSKOG PRED SAMIT SA TRAMPOM! Ukrajinci pokušavaju da odbiju napad, GORI I U RUSIJI, rakete naciljale Soči (FOTO, VIDEO)
Ukrajina copy.jpg
PlanetaRUSKE RAKETE PADAJU PO CELOJ UKRAJINI, VELIKI NAPAD POČEO U ZORU! Udari odmah nakon upozorenja Trampa Putinu i pred dolazak Zelenskog po Tomahavke (VIDEO)
putin.jpg
PlanetaRUSI IMAJU NOVU METU U UKRAJINI, U TOKU OBUKA JURIŠNIH SNAGA NA KRIMU! Vojska pod komandom Kijeva ima još nedelju ili dve da se pripremi za NAPAD SA JUGA (FOTO)
ukrajna.jpg