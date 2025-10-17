Slušaj vest

Bomba koja je eksplodirala noćas uništila je automobil poznatog italijanskog novinara Sigfrida Ranučija, a u eksploziji nije bilo nastradalih, objavljeno je danas na portalu istraživačke emisije Report koju on vodi na trećem kanalu javne televizije RAI.

Kola njegove ćerke i fasada zgrade oštećeni su u eksploziji koja se dogodila oko 20 kilometara južno od Rima, naveo je isti izvor.

- Snaga eksplozije bila je tolika da je mogla da ubije da je neko prošao pored u tom trenutku - piše na portalu i dodaje se da je otvorena istraga.

Na vest o eksploziji stigle su osude brojnih političkih zvaničnika sa svih strana političkog spektra.

Konzervativna premijerkaĐorđa Meloni izrazila je "punu solidarnost" sa novinarom i "čvrsto osudila težak čin zastrašivanja".

- Sloboda i nezavisnost informisanja su vrednosti naše demokratije kojih se ne možemo odreći i koje ćemo nastaviti da branimo - dodala je ona.

Na portalu emisije Report piše da je on napravio istoriju u istraživačkom novinarstvu na televiziji.

- Sigfrido Ranuči i tim Report još jednom su u prvim redovima sa istragama i produbljivanjima o politici, ekonomiji i društvu - piše na sajtu.