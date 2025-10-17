Slušaj vest

Bomba koja je eksplodirala noćas uništila je automobil poznatog italijanskog novinara Sigfrida Ranučija, a u eksploziji nije bilo nastradalih, objavljeno je danas na portalu istraživačke emisije Report koju on vodi na trećem kanalu javne televizije RAI.

Kola njegove ćerke i fasada zgrade oštećeni su u eksploziji koja se dogodila oko 20 kilometara južno od Rima, naveo je isti izvor.

- Snaga eksplozije bila je tolika da je mogla da ubije da je neko prošao pored u tom trenutku - piše na portalu i dodaje se da je otvorena istraga.

Na vest o eksploziji stigle su osude brojnih političkih zvaničnika sa svih strana političkog spektra. 

Konzervativna premijerkaĐorđa Meloni izrazila je "punu solidarnost" sa novinarom i "čvrsto osudila težak čin zastrašivanja".

- Sloboda i nezavisnost informisanja su vrednosti naše demokratije kojih se ne možemo odreći i koje ćemo nastaviti da branimo - dodala je ona.

Na portalu emisije Report piše da je on napravio istoriju u istraživačkom novinarstvu na televiziji.

- Sigfrido Ranuči i tim Report još jednom su u prvim redovima sa istragama i produbljivanjima o politici, ekonomiji i društvu - piše na sajtu.

U klasifikaciji Reportera bez granica o slobodi medija za 2025. godinu Italijaje na ne tako slavnom 49. mestu, piše agencija Frans pres.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaUPALJEN ALARM! HITNO EVAKUISANO VIŠE OD 1.000 UČENIKA! Drama u srednjoj školi u Italiji, nepoznata supstanca u vazduhu! Došlo do TROVANJA! (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PlanetaBIVŠEM DEČKU REKLA DA ZOVE POLICIJU, PA IZBODENA NA SMRT: Prelepu manekenku ubio 23 godine stariji partner, pretio i njenoj porodici: "Ubiću ti i psa" (FOTO)
2025-10-16 11_15_05-_Rekla mi je da zovem policiju i prekinula vezu__ Novi detalji jezivog ubistva m.png
Planeta"UBIĆE JE, UBIĆE JE" Jeziva smrt lepe manekenke: Dečko je izvukao na balkon i izmasakrirao, bespomoćne komšije sve gledale! Ubica zario sebi nož u vrat
Screenshot 2025-10-15 204145.png
PlanetaSRUŠIO SE KROV U ZATVORU U RIMU: Zatvorenici hitno evakuisani
zatvor.jpg