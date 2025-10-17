Slušaj vest

Veliki deo zida zgrade se srušio nakon detonacije, a vatrogasci iz Inspektorata za vanredne situacije Bukurešt-Ilfov aktivirali su crveni plan intervencije.

Eksplozija se dogodila jutros u zgradi u kvartu Rahova, a bila je toliko jaka da se veliki deo spoljnog zida urušio. Stravične scene su zabeležene ispred zgrade.

Do detonacije je došlo na petom i šestom spratu zgrade koja ima osam spratova. Ljudi iz okoline odmah su pozvali broj za hitne slučajeve 112, a na lice mesta su stigli vatrogasci.

Prema prvim informacijama, najmanje 11 osoba je povređeno, a tri su poginule. Jedinica za specijalne intervencije saopštila je da je još jedna žena pronađena mrtva ispod betonske ploče na šestom spratu. Neki ljudi su i dalje zarobljeni u uništenim stanovima, pa su vatrogasci pozvali i tim sa psima tragačima.

U saopštenju ISU B-IF navodi se:

„Prema trenutnim informacijama, 11 osoba je pogođeno, a spasioci na terenu obezbeđuju evakuaciju stanara iz pogođene zgrade i sprovode akcije traganja radi identifikacije mogućih drugih osoba zarobljenih u ruševinama.“

Eksplozija je oštetila i Gimnaziju „Dimitrie Bolintineanu“, koja se nalazi odmah pored pogođene zgrade. Uprava škole je odlučila da evakuiše stotine učenika koji su se u trenutku detonacije nalazili na časovima.