Pukovnik koji je silom preuzeo vlast u vojnom udaru na Madagaskarupoložio je zakletvu kao novi predsednik Madagaskara, u munjevito brzoj smeni vlasti kojom je zbačen dosadašnji predsednik koji je bio primoran da pobegne iz zemlje, piše AP.

Brzo preuzimanje vlasti

Pukovnik Majkl Randrianirina, komandant elitne jedinice vojske, položio je zakletvu kao novi predsednik na ceremoniji u glavnoj sali Ustavnog suda Madagaskara.

Njegov dolazak na vlast dogodio se samo tri dana nakon što je objavio da oružane snage preuzimaju kontrolu nad ostrvom sa oko 30 miliona stanovnika u Indijskom okeanu, istočno od obala Afrike.

Osude iz Ujedinjenih nacija i Afričke unije

Ujedinjene nacije osudile su vojni udar kao neustavnu promenu vlasti. Ovim činom Madagaskar je suspendovan iz Afričke unije, dok je međunarodna zajednica izrazila zabrinutost zbog destabilizacije zemlje.

Udar se dogodio tri nedelje posle protesta protiv vlade, koje su uglavnom predvodili mladi ljudi.

Predsednik Andri Radžoelina napustio je zemlju, tvrdeći da mu je život u opasnosti posle pobune vojnika lojalnih Randrianirini. U njegovom odsustvu, parlament je u utorak izglasao njegov opoziv, neposredno pre nego što je pukovnik proglasio preuzimanje vlasti od strane vojske.

Od zatvorenika do predsednika Randrianirina, koji je do skoro bio gotovo nepoznat široj javnosti, izbio je u prvi plan predvodeći pobunu svoje jedinice CAPSAT.

Pre samo dve godine bio je zatvoren zbog pokušaja pobune, a kako je izjavio, tri meseca pritvora krajem 2023. i početkom 2024. proveo je u vojnoj bolnici.

Siromaštvo i politička nestabilnost

Madagaskar se suočava sa visokim stopama siromaštva - prema podacima Svetske banke, čak 75% stanovništva živi u teškim uslovima. Bivša francuska kolonija ima dugu istoriju političke nestabilnosti i vojnih udara od sticanja nezavisnosti 1960. godine.

Zanimljivo je da je i sam Radžoelina došao na vlast 2009. godine posle vojnog udara, u prelaznom periodu vlasti.

Vojni savet preuzima upravljanje zemljom

Randrianirina je izjavio da će Madagaskarom ubuduće upravljati vojni savet, kojim će on predsedavati, u trajanju od 18 meseci do dve godine, pre nego što budu održani novi izbori.

To znači da će mladi ljudi koji su pokrenuli ustanak protiv Radžoeline morati dugo da čekaju na mogućnost da izaberu novog lidera.

Protesti mladih i pad režima Protesti su počeli prošlog meseca i podsećaju na ustanke generacije Z Nepalu , Šri Lanki i drugim zemljama.

Mladi sa Madagaskara prvo su izašli na ulice zbog čestih nestanaka vode i struje, a zatim su počeli da ističu i druge probleme - visoke troškove života, nedostatak prilika za zaposlenje i korupciju među političkom elitom.

Randrianirina je prošlog vikenda iskoristio trenutak i pridružio se protestima, okrenuvši se protiv Radžoeline i pozvavši na njegovu ostavku, zajedno sa članovima vlade.

U kratkom sukobu između njegove jedinice i žandarmerije lojalne starom predsedniku, poginuo je jedan vojnik iz CAPSAT-a, rekao je pukovnik.

Mirno preuzimanje vlasti i podrška naroda Uprkos prevratu, na ulicama nije bilo većeg nasilja. Randrianirinine trupe su dočekane uz povike podrške, a mnogi stanovnici su slavili smenu vlasti.

U razgovoru za AP u sredu, Randrianirina je izjavio da je vojni udar bio potez da "preuzmU odgovornost kao građani i patriote".

- Od sada ćemo obnoviti staru slavu naše zemlje, boriti se protiv nesigurnosti i postepeno rešavati socijalne probleme s kojima se suočava malgaški narod - rekao je pukovnik u intervjuu iz kasarne svoje jedinice.

Reakcija Ujedinjenih nacija i Francuske

U četvrtak je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš ponovo osudio vojni udar i pozvao na povratak ustavnom poretku i vladavini prava, saopštio je njegov portparol Stefan Dižarik.