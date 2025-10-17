Slušaj vest

TikTok zvezda "Bejbi demoni" (Baby Demoni) misteriozno je preminula dva dana nakon što je navodno uradila liposukciju i uvećanje grudi - što je ostavilo brojne fanove u šoku i neverici.

Alehandra Eskin (24), pronađena je u kritičnom stanju i hitno prebačena u bolnicu u Bogoti, Kolumbija, gde je ubrzo preminula.

Imala je skoro milion pratilaca na TikToku i 122.000 na Instagramu, a vest o njenoj iznenadnoj smrti u sredu potresla je mnoge.

Njen partner, poznat samo kao Samor, izjavio je da je pronašao Alehandru kod kuće dok je “povređivala sebe”, nakon čega je odmah pozvao hitnu pomoć.

„Pomogao sam joj zajedno sa komšijama iz zgrade u kojoj živimo i odveo sam je u hitnu pomoć.“

I pored napora lekara, mlada manekenka i tatu umetnica preminula je dan kasnije.

Međutim, prijatelji Alehandre izrazili su sumnju u tvrdnje njenog dečka da je sama sebi naudila.

Uzrok smrti još uvek nije poznat, a vlasti su pokrenule istragu o okolnostima njene smrti.

Njena prijateljica, influenserka Jina Kalderon izjavila je:

Presrećna zbog operacije

„Imala je liposukciju i povećanje grudi pre dva dana. Bila je presrećna zbog operacije... sve je jako čudno. Nadam se da ovaj slučaj neće ostati nekažnjen.“

Samor je priznao da su se on i Alehandra posvađali nedugo pre njene smrti. Rekao je da je napustio stan, ali da je naknadno dobio uznemirujuću poruku od nje i odmah se vratio.

Kada je stigao, zatekao ju je u teškom stanju i uz pomoć komšija je odveo u bolnicu.

Kalderon je, međutim, izjavila:

„Počela je da se svađa sa dečkom kod kuće, i ne znam, sve je bilo čudno. Onda je njen dečko pozvao i rekao da se obesila. U bolnici su pronašli znake gušenja. Idem sa sestrama u bolnicu da vidimo kako možemo pomoći njenoj porodici.“

Drugi influenser, poznat pod nadimkom The Coolest Strawberry, takođe je izjavio da je Alehandra imala svađu sa partnerom pre nego što je završila u bolnici.

On je, međutim, na društvenim mrežama izneo šokantne tvrdnje da ga je Samor optužio da je bio u tajnoj vezi sa Alehandrom - što je on u potpunosti negirao.

Dečko napao influensera u bolnici

„U bolnici je došlo do sukoba kada mi je prišao i rekao da moram da obrišem snimke, ali ja to neću uraditi. Plašim se za svoj život, i zato objavljujem ove snimke. Dok sam bio u bolnici, osećao sam se ugroženo od njega i još jedne osobe koja je bila sa mnom.“

Na internetu sada fanovi spekulišu o njenoj smrti, pokušavajući da sastave poslednje trenutke njenog života.

Alehandra se na mrežama predstavljala kao „model“ i „javna ličnost“, a najviše je objavljivala snimke kako igra i crnohumorne skečeve.

Postala je poznata po svojstvenom stilu i viralnim videima u kojima peva rep i regeton pesme.

