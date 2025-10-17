Slušaj vest

Rusijaintenzivno ubrzava radove na proširenju baze Engels-2, jednog od svojih glavnih centara za strateške bombardere, a o tome je 11. oktobra izvestio kanal za vojne analize AviVector.

Novi radovi potvrđeni satelitskim snimcima Prema navodima, satelitski snimci i tragovi zemljanih radova ukazuju na to da Rusija planira izgradnju 12 novih stajališta za avione, kao i dodatnik pista i staza koje će ih povezati sa postojećom infrastrukturom baze.

Ključna baza za strateške bombardere

Baza Engels-2 ima izuzetno važnu ulogu u ruskoj vojnoj infrastrukturi jer se u njoj stacioniraju strateški bombarderi dugog dometa poput Tu-95MS i Tu-160. Ovi avioni se aktivno koriste u raketnim napadima na Ukrajinu.

Baza se nalazi oko 620 kilometara od ukrajinske granice i više puta je bila meta napada dronovima od početka rata.

U prethodnom napadu dronom uništeno skladište municije

Ranije su satelitski snimci potvrdili da je u napadu dronom dugog dometa uništeno skladište municije u vazduhoplovnoj bazi Engels-2 u Saratovskoj oblasti u Rusiji.

Na snimcima se vidi da su svi magacinski objekti unutar skladišnog kompleksa potpuno uništeni.

U delovima gde je municija bila uskladištena na otvorenom vide se brojni krateri, dok su okolne površine jasno zahvaćene požarom i oštećenjima od eksplozija.

