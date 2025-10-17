NISU TOMAHAVCI ZA ZELENSKOG NATERALI PUTINA DA ZOVE TRAMPA! Izveštač CNN iz Moskve otkriva šta stoji iza savršenog tajminga poziva iz Kremlja: ON JE ŽELJAN TOGA
Tajming u diplomatiji je sve, a čini se da je Kremlj savršeno tempirao do sada poslednji, dugi telefonski razgovor sa Belom kućom – osmi u poslednjih osam meseci.
To navodi CNN u opširnoj analizi Metjua Čensa, izveštača koji se nalazi u Moskvi, nakon neočekivanog poziva koji je privukao pažnju svetskih medija i koji je kao rezultat imao dogovor o drugom samitu Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika SAD i Rusije, koji će biti održan u mađarskoj prestonici Budimpešti "u naredne dve nedelje".
Dok se američki predsednik Donald Tramp spremao za današnji sastanak s ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim u Vašingtonu i javno razmatrao rizike snabdevanja Kijeva krstarećim raketama Tomahavk dugog dometa, ruski zvaničnici su poziv, koji su sami inicirali, opisali kao "pozitivan i produktivan", navodeći da je "održan u atmosferi poverenja".
Američka televizija navodi da je u stvari to bila skoro dvoipočasovna Putinova intervencija – pokušaj u poslednjem trenutku da se zaustave svi ti opasni razgovori o potencijalno revolucionarnim isporukama američkog oružja Ukrajini.
- Tomahavci, koji imaju domet da ciljaju velike ruske gradove poput Moskve i Sankt Peterburga, ne bi imali značajan uticaj na bojnom polju - Putin je naglasio u pozivu Trampu i dodao da bi "oni samo naštetili odnosima SAD i Rusije za koje zna da ih Tramp veoma ceni".
Prema rečima jednog od pomoćnika šefa Kremlja, Putin je takođe pohvalio Trampa kao mirotvorca na Bliskom istoku i šire.
U ovom telefonskom razgovoru ponovo je pominjana mogućnost postizanja ekonomskih sporazuma Rusije i SAD, a ono što je ključno jeste da je postignut dogovor o drugom samitu dvojice predsednika licem u lice, ovog puta u Budimpešti, gde bi moglo da bude razmotreno, ako ne i dogovoreno okončanje rata u Ukrajini.
Čens navodi da će ovo neizbežno izazvati poređenja sa neuspelim samitom na Aljasci od pre samo nekoliko meseci, kada je Tramp priredio Putinu prijem crvenim tepihom, ali nije obezbedio opipljive rezultate u svom nastojanju da se postigne mirovni sporazum za Ukrajinu.
Navodi se da je sada Trampa, opijen dostignućima u posredovanju u prekidu vatre u Pojasu Gaze i oslobađanju izraelskih talaca, Tramp je sugerisao da će njegov uspeh na Bliskom istoku, uprkos svim očekivanjima, pomoći u okončanju rata između Rusije i Ukrajine.
Kako, ostaje nejasno.
Kremlj nije ponudio nikakve naznake da je spreman na kompromis.
Uprkos rastućem broju žrtava na bojnom polju i sve većim napadima ukrajinskih dronova na rusku energetsku infrastrukturu, što uzrokuje nestašice goriva širom zemlje, Rusija je dosledno isključivala mogućnost okončanja rata u Ukrajini dok ne postigne svoje maksimalističke ciljeve.
To uključuje postizanje kontrole nad ogromnim delovima anektirane ukrajinske teritorije koja još nije osvojena i nametanje strogih vojnih i spoljnopolitičkih ograničenja posleratnoj Ukrajini koja bi u suštini potčinila Kijev volji Moskve.
Ništa u poslednjem telefonskom razgovoru Trampa i Putina nije sugerisalo da se bilo šta od ovoga promenilo.
Ali, tokom proteklih devet meseci ove druge Trampove administracije, Kremlj je takođe naučio da nuđenje ličnog angažmana i pružanje mogućnosti kratkoročne pobede može biti jednako efikasno kao i svaki bolan kompromis.
Ukrajinski zvaničnici, okupljeni u Vašingtonu, kažu da je upravo diskusija o Tomahavcima primorala Putina da se vrati dijalogu.
To može biti tačno.
- Ali računica ovde u Moskvi je da bi sama perspektiva napretka u mirovnim pregovorima mogla biti dovoljna da privuče Trampa, željnog dogovora, da odustane od svojih vojnih pretnji - zaključuje izveštač CNN.
(Kurir.rs/CNN/Preveo: N. V.)