BBC KAŽNJEN ZBOG DOKUMENTARCA O GAZI: "Ovo je ozbiljno kršenje novinarskog kodeksa" Otkriveni detalji (FOTO/VIDEO)
Britanski javni servis BBCbiće sankcionisan od strane Ofcoma, britanskog regulatora za medije, nakon što je njegov dokumentarac "Gaza: Kako preživeti ratnu zonu" ocenjen kao "suštinski obmanjujući".
Ofcom je utvrdio da program nije otkrio činjenicu da je otac naratora dokumentarca imao funkciju u administraciji kojom upravlja Hamas.
Ofcom: "Ozbiljno kršenje novinarskog kodeksa"
Zbog ovog ozbiljnog kršenja Kodeksa emitovanja, BBC će biti obavezan da javno emituje nalaze Ofcoma.
- Zaključili smo da je program bio suštinski obmanjujući, čime je prekršeno pravilo 2.2 Kodeksa emitovanja, jer je imao potencijal da naruši visok nivo poverenja koji publika s pravom očekuje od BBC-jevog dokumentarnog programa o ratu između Izraela i Hamasa.
- Kršenja Kodeksa koja dovode do toga da publika bude suštinski obmanuta uvek su se smatrala među najtežim prekršajima koje emiter može da počini, jer zadiru u samu osnovu odnosa poverenja između emitera i njegove publike.
- Ovo je naročito značajno kada je reč o javnom servisu kao što je BBC. Zbog ozbiljnosti ovog slučaja, Ofcom uvodi sankciju i nalaže BBC-ju da emituje saopštenje o svojim nalazima na kanalu BBC2, u 21 čas, na datum i u formatu koji će Ofcom odrediti - saopštio je Ofcom.
BBC: "Prihvatamo odluku i izvinjavamo se"
- Odluka Ofcoma u skladu je sa nalazima revizije Pitera Džonstona, koji je utvrdio da je u dokumentarcu došlo do ozbiljnog propusta u vezi sa uređivačkim smernicama BBC-ja o tačnosti, što odražava pravilo 2.2 Kodeksa emitovanja Ofcoma. Zbog toga smo se izvinili i u potpunosti prihvatamo odluku Ofcoma. Postupićemo u skladu sa izrečenom sankcijom čim budu utvrđeni tačan datum i formulacija saopštenja - saopštio je portparol BBC-ja.
(Kurir.rs/Independent/Preneo: V.M.)
