Britanski javni servis BBCbiće sankcionisan od strane Ofcoma, britanskog regulatora za medije, nakon što je njegov dokumentarac "Gaza: Kako preživeti ratnu zonu" ocenjen kao "suštinski obmanjujući".

Ofcom je utvrdio da program nije otkrio činjenicu da je otac naratora dokumentarca imao funkciju u administraciji kojom upravlja Hamas.

Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Ofcom: "Ozbiljno kršenje novinarskog kodeksa"

Zbog ovog ozbiljnog kršenja Kodeksa emitovanja, BBC će biti obavezan da javno emituje nalaze Ofcoma.

- Zaključili smo da je program bio suštinski obmanjujući, čime je prekršeno pravilo 2.2 Kodeksa emitovanja, jer je imao potencijal da naruši visok nivo poverenja koji publika s pravom očekuje od BBC-jevog dokumentarnog programa o ratu između Izraela i Hamasa.

Hamas Foto: AP/Jehad Alshrafi, Omar Ashtawy apaimages / Sipa Press / Profimedia

- Kršenja Kodeksa koja dovode do toga da publika bude suštinski obmanuta uvek su se smatrala među najtežim prekršajima koje emiter može da počini, jer zadiru u samu osnovu odnosa poverenja između emitera i njegove publike.

- Ovo je naročito značajno kada je reč o javnom servisu kao što je BBC. Zbog ozbiljnosti ovog slučaja, Ofcom uvodi sankciju i nalaže BBC-ju da emituje saopštenje o svojim nalazima na kanalu BBC2, u 21 čas, na datum i u formatu koji će Ofcom odrediti - saopštio je Ofcom.

BBC: "Prihvatamo odluku i izvinjavamo se"

- Odluka Ofcoma u skladu je sa nalazima revizije Pitera Džonstona, koji je utvrdio da je u dokumentarcu došlo do ozbiljnog propusta u vezi sa uređivačkim smernicama BBC-ja o tačnosti, što odražava pravilo 2.2 Kodeksa emitovanja Ofcoma. Zbog toga smo se izvinili i u potpunosti prihvatamo odluku Ofcoma. Postupićemo u skladu sa izrečenom sankcijom čim budu utvrđeni tačan datum i formulacija saopštenja - saopštio je portparol BBC-ja.

(Kurir.rs/Independent/Preneo: V.M.)

