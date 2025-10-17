Slušaj vest

Izabela Paiva, influenserka koja često na društvenim mrežama pokazuje svoj raskošan način života na Instagramu, uhapšena je u sredu zbog toga što je naredila članovima bande Comando Vermelho da pronađu dvojicu muškaraca osumnjičenih da su opljačkali njen dom u Porto Velju.

Dvadesetšestogodišnja majka, za koju policija kaže da ima "bliske veze" sa ozloglašenom bandom, optužena je da je poslala nasilnike da kazne navodne lopove i vrate njene stvari.

- Iako je bila potpuno svesna koliko je situacija ozbiljna, osumnjičena je odlučila da ne kontaktira vlasti - saopštila je državna civilna policija Rondonije.

Izabela Paiva - Influenserka komandovala opakim klanom Foto: Instagram/izabela_paivaa

- Umesto toga, namerno je delovala van zakona, vođena ličnom osvetom i u jasnom prkosu pravnom sistemu.

Nije odmah bilo jasno da li su pljačkaši mučeni, kako je navodno naređeno, i koje su stvari uopšte ukradene.

Paiva je bila van grada kada je njena kuća bila meta napada.

Privedena je u okviru operacije protiv organizovanog kriminala, saopštila je policija.

U međuvremenu, bujna plavuša - koja se može pohvaliti sa skoro 50.000 pratilaca na Instagramu - redovno pokazuje svoj luksuzni život na društvenim mrežama.

Njen nalog je pun fotografija na kojima pozira sa skuterima za vodu, gomilama novca i skupim karticama.

Njene očigledne veze sa bandom Comando Vermelho, koja je jedna od najstarijih i najstrašnijih kriminalnih bandi u Brazilu, nisu bile odmah jasne.

(Kurir.rs/NY Post)

