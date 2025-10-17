Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je telefonski razgovor sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u petak.

Razgovor se dogodio uoči planiranog samita između Putina i američkog predsednika Donalda Trampa u Budimpešti.

Peskov nije izneo detalje telefonskog razgovora Putina i Orbana, ali je naveo da će Kremlj uskoro objaviti više informacija o temama razgovora.

Portparol Kremlja je potvrdio da su pripreme za samit u Budimpešti u toku i nagovestio da bi događaj mogao da se održi u naredne dve nedelje ili nešto kasnije. Dodao je da postoji međusobno razumevanje da događaj ne sme biti odložen.

Peskov je takođe naveo da je odluka da se planirani samit održi u Mađarskoj uzajamno dogovorena između Moskve i Vašingtona.

On je istakao da Mađarska "uživa poštovanje" i Putina i Trampa, s obzirom na njenu jedinstvenu poziciju u pogledu suvereniteta i zaštite svojih interesa, iako je član i NATO-a i Evropske unije.

(Kurir.rs/RT/Preneo: V.M.)

