Jedan ruski regrut pucao je u vojnoj bazi u Naro-Fominsku kod Moskve i tom prilikom je ubio jednog vojnika pre nego što je izvršio samoubistvo.
PUCNJAVA U VOJNOJ BAZI KOD MOSKVE, IMA MRTVIH! Regrut otvorio vatru gde su stacionirane elitne ruske jedinice!
Jedan ruski regrut je otvorio vatru u vojnoj bazi u Naro-Fominsku u Moskovskoj oblasti, usmrtivši jednog vojnika, pre nego što je izvršio samoubistvo, preneli su ruski državni mediji 17. oktobra.
Incident je potvrdio Moskovski vojni okrug, navodeći da je regrut "prekršio pravila rukovanja vatrenim oružjem", što je dovelo do smrti vojnika po ugovoru.
Ruska vojska Foto: Printskrin/Ministarstvo odbrane Rusije, Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Ministarstvo odbane Rusije
Ruski portal "Važna istorija" napisao je da se događaj desio u bazi u Naro-Fominsku, gde je stacionirano nekoliko elitnih jedinica, a među njima su: 1182. Gardijski artiljerijski puk 106. vazduhoplovne divizije, kao i formacije Kantemirovske tenkovske divizije
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)
