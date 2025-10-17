Slušaj vest

Jedan ruski regrut je otvorio vatru u vojnoj bazi u Naro-Fominsku u Moskovskoj oblasti, usmrtivši jednog vojnika, pre nego što je izvršio samoubistvo, preneli su ruski državni mediji 17. oktobra.

Incident je potvrdio Moskovski vojni okrug, navodeći da je regrut "prekršio pravila rukovanja vatrenim oružjem", što je dovelo do smrti vojnika po ugovoru.

