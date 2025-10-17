Slušaj vest

Beloruskinja Vera Kravcova (26) otputovala je u Tajland jer su joj obećali da će raditi kao manekenka, ali je zatim oteta i odvedena u Mjanmar.

Tamo je bila primorana da radi kao robinja i ubijena je od strane brutalne kriminalne grupe kako bi joj bili izvađeni organi za prodaju na crnom tržištu.

Takve bande žrtvama obično oduzimaju pasoše i telefone, a zatim ih zastrašuju pretnjama o vađenju organa ili prisilnoj prostituciji ako ne uspeju da prevarom izvuku novac od žrtava na internetu.

U pograničnim zonama između Mjanmara i Kine, kineske bande i burmanske milicije upravljaju ilegalnim kol centrima za internet prevare u kojima robuje i do 100.000 ljudi. Ti centri su poznati po mučenju, iznudama i prodaji ljudi.

Umesto snimanja i ugovora, Vera je prebačena preko granice u Mjanmar, gde je postala zarobljenica centra za prevare. Jedini uslov njenog ‘posla’ bio je da bude lepa i da izvlači novac od bogatih klijenata. Kada je prestala da donosi novac, kontakt s njom je izgubljen.

Porodica je kasnije dobila poruku da je Vera mrtva i da moraju da plate 500.000 dolara da bi dobili njeno telo nazad. Ubrzo zatim su dobili poruku:

„Kremirali smo je.“

„Lepe žene flertuju sa muškarcima na sajtovima za upoznavanje, nude im lažne investicije, a novac ide prevarantima. Vera je utihnula početkom oktobra, a ubrzo su se nepoznate osobe javile njenoj porodici i rekle da je prodata za organe i da je njeno telo kremirano.“

Vera je imala univerzitetsku diplomu, živela je u Sankt Peterburgu, a ranije je putovala u Vijetnam, Kinu i Indoneziju. Nakon dolaska u Bangkok, nestala je bez traga. Poslednji put se pojavila na mrežama 12. septembra.

„Otišla je u Bangkok na razgovor za posao, ali umesto na pistu, završila je u Mjanmaru kao robinja. Njeni ‘poslovi’ su bili da bude lepa, da služi ‘gospodarima’ i da vara bogate ljude,“ piše ruski portal Mash.

Ti kampovi u Mjanmaru rade pod zaštitom vojne hunte, koja kontroliše veliki deo zemlje.

Sličan slučaj dogodio se i Dašinimi Očirnimajevoj (24) iz Sibira, koja je takođe prevarena lažnim manekenskim angažmanom i bila namenjena prodaji organa, ali su ruske diplomate uspele da spasu.

Roditelji u ratu

Ona je, ne znajući za prevaru, prihvatila ponudu za „modni angažman“, dok su joj roditelji bili na ratištu u Ukrajini. Nakon spasavanja, u Tajlandu je kratko izjavila:

„Zahvaljujem Ministarstvu spoljnih poslova Rusije što me je spaslo i poslalo kući.“

Njena tetka je rekla:

„Bila je jako uplašena, ali sada je dobro. Uskoro će biti kod kuće.“

Jedan izvor je naveo:

„Po dolasku u Tajland, žena iz Čite je odvedena u specijalni kamp na granici s Mjanmarom. Tamo ljudi postaju robovi i služe ‘gospodarima’. Primorani su da se bave prevarama. Lepe žene se koriste kao ‘modeli’ da bi mamile novac svojim izgledom, dok ostali pišu tekstove i ucenjuju žrtve.“

Prema izveštajima oni koji se ne pokoravaju - bivaju bičevani i prete im prodajom organa.

Ambasador oslobađao nesrećnu devojku

Kampovi su puni ljudi iz bivših sovjetskih republika, posebno Rusa, ali i Kineza i stanovnika jugoistočne Azije.

„Sloveni i Evropljani su posebno traženi, jer ih koriste u video-prevarama. Azijati su u goroj situaciji - ne mogu se vratiti kući zbog dugova i krivičnih prijava, pa su prebijani i plaćeni samo hranom.“

Ruski ambasador u Tajlandu, Jevgenij Tomihin, lično je učestvovao u oslobađanju Dašinime:

„Prevarena je da iz Tajlanda ode u Mjanmar početkom septembra, gde je bila primorana na rad u ozloglašenim ‘kol centrima’. U početku su joj obećali posao manekenke u Tajlandu - ponuda je stigla putem nepoznatog Telegram kanala, i ona je odlučila da ode“, dodao je ambasador.