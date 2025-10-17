Slušaj vest

Petnaest pripadnika ukrajinske dobrovoljačke jedinice Ajdarosuđeno je u petak pred ruskim vojnim sudom zbog "učestvovanja u terorističkoj organizaciji" i osuđeno na kazne zatvora u trajanju od 15 do 21 godinu u zatvoru sa maksimalnim obezbeđenjem, saopštila je kancelarija ruskog državnog tužioca.

Suđenje iza zatvorenih vrata

Muškarci su zarobljeni 2022. godine, a suđenje im je održano iza zatvorenih vrata u vojnim sudu u Rostovu na Donu, na jugu Rusije.

Ukrajinaza sada nije komentarisala presude, ali je njen ombudsman za ljudska prava ranije opisao postupak kao sramotan.

Organizacije za ljudska prava, uključujući i rusku grupu Memorial, tvrde da je proces protiv ukrajinskih dobrovoljaca kršenje Ženevskih konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rusija odbacuje optužbe o kršenju konvencija

Ruske vlasti odbacuju te tvrdnje, navodeći da se optužbe odnose na period do osam godina pre početka rata 2022. godine, te da muškarci nisu optuženi za ratne zločine.

Dobrovoljački bataljon Ajdar Bataljon Ajdar bio je jedan od desetina dobrovoljačkih odreda koji su se pojavili u Ukrajini 2014. godine, posle izbijanja sukoba sa proruskim separatistima na istoku zemlje.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Neke od tih jedinica, uključujući Ajdar, imale su ultranacionalističke korene, ali su kasnije uključene u regularne ukrajinske oružane snage. Optužbe i plan žalbe

Optužbe protiv osuđenih odnose se na period od avgusta 2014. do marta 2022. godine, kada su navodno učestvovali u zabranjenoj terorističkoj grupi i činili dela usmerena na "nasilno preuzimanje vlasti i rušenje ustavnog poretka Ruske Federacije".