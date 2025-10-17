OSUĐENO 15 UKRAJINSKIH DOBROVOLJACA! Rusija "ajdarovce" šalje na ROBIJU, dobili su duge zatvorske kazne!
Petnaest pripadnika ukrajinske dobrovoljačke jedinice Ajdarosuđeno je u petak pred ruskim vojnim sudom zbog "učestvovanja u terorističkoj organizaciji" i osuđeno na kazne zatvora u trajanju od 15 do 21 godinu u zatvoru sa maksimalnim obezbeđenjem, saopštila je kancelarija ruskog državnog tužioca.
Suđenje iza zatvorenih vrata
Muškarci su zarobljeni 2022. godine, a suđenje im je održano iza zatvorenih vrata u vojnim sudu u Rostovu na Donu, na jugu Rusije.
Ukrajinaza sada nije komentarisala presude, ali je njen ombudsman za ljudska prava ranije opisao postupak kao sramotan.
Organizacije za ljudska prava, uključujući i rusku grupu Memorial, tvrde da je proces protiv ukrajinskih dobrovoljaca kršenje Ženevskih konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima.
Rusija odbacuje optužbe o kršenju konvencija
Ruske vlasti odbacuju te tvrdnje, navodeći da se optužbe odnose na period do osam godina pre početka rata 2022. godine, te da muškarci nisu optuženi za ratne zločine.
Dobrovoljački bataljon Ajdar
Bataljon Ajdar bio je jedan od desetina dobrovoljačkih odreda koji su se pojavili u Ukrajini 2014. godine, posle izbijanja sukoba sa proruskim separatistima na istoku zemlje.
Neke od tih jedinica, uključujući Ajdar, imale su ultranacionalističke korene, ali su kasnije uključene u regularne ukrajinske oružane snage.
Optužbe i plan žalbe
Optužbe protiv osuđenih odnose se na period od avgusta 2014. do marta 2022. godine, kada su navodno učestvovali u zabranjenoj terorističkoj grupi i činili dela usmerena na "nasilno preuzimanje vlasti i rušenje ustavnog poretka Ruske Federacije".
Ruski portal Mash prenosi izjavu advokata optuženih, koji je rekao da su dvojica muškaraca priznala krivicu, dok ostalih trinaest planira da uloži žalbu.
