Avganistanac koji je ubio muškarca i njegovu trudnu suprugu streljan je od strane rođaka žrtava, prema sistemu krvne osvete koji primenjuju talibani.

Pogubljenje je izvršeno pred masom naroda na stadionu u Kalainavu, glavnom gradu pokrajine Badghis, saopštio je Vrhovni sud Avganistana.

Javna streljanja od strane talibana

Ovo je jedanaesto javno pogubljenje otkako su talibani ponovo preuzeli vlast 2021. godine, prema evidenciji AFP-a.

Svedoci su agencijama rekli da je muškarac pogođen tri puta od strane rođaka žrtava pred hiljadama prisutnih. Muškarac je bio osuđen na smrtnu kaznu zbog ubistva para.

- Ubica je ubio dvoje ljudi, muškarca i njegovu suprugu, koja je bila u osmom mesecu trudnoće - rekao je Matiulah Mutaki, šef za odnose s javnošću u pokrajini Badghis.

Odluka sudova i odobrenje talibanskog vođe

Pogubljenje je usledilo nakon pretresa u tri suda i konačnog odobrenja vrhovnog vođe talibana Hibatulaha Akhundzade, dodao je Mutaki.

- Porodicama žrtava ponuđeno je pomilovanje za ubicu, ali su one odbile da ga pomiluju - navodi se u saopštenju Vrhovnog suda.

- Mnogi ljudi su došli da prisustvuju pogubljenju, uključujući i članove porodica žrtava, koji su iskoristili svoje pravo prema islamskom zakonu - rekao je Džuma Kan (36) koji je bio svedok događaja. Zvanični pozivi za prisustvo pogubljenju široko su distribuirani u sredu.

Istorija i praksa javnih pogubljenja Javna pogubljenja bila su česta tokom prve vladavine talibana od 1996. do 2001. godine, pri čemu je većina izvedena na sportskim stadionima.

Prethodno pogubljenje dogodilo se u aprilu, kada su četiri muškarca streljana u tri različite pokrajine istog dana pred hiljadama gledalaca, uključujući i talibanske zvaničnike.

Talibanske vlasti i dalje primenjuju telesne kazne - uglavnom bičevanje- za dela poput krađe, preljube i konzumiranja alkohola.

Međutim, sve naredbe za pogubljenje potpisuje vođa talibana Akhundzada, koji živi u Kandaharu.

Pravosuđe i reakcija međunarodne zajednice

Red i zakon ključni su za strogu ideologiju talibana, koja je proizašla iz haosa građanskog rata posle povlačenja sovjetskih snaga iz Avganistana 1989. godine.

Ujedinjene nacije i organizacije za ljudska prava, poput "Amnesti internešenela", osudile su upotrebu telesnih kazni i smrtne kazne od strane talibanskih vlasti.

Saopštenje Kancelarije UN za ljudska prava nakon pogubljenja

- Osuđujemo javno pogubljenje muškarca na stadionu u Badghisu, nakon što je osuđen na smrt zbog ubistva. Javna pogubljenja krše međunarodno pravo, a smrtna kazna generalno je nespojiva sa osnovnim pravom na život.

Volker Turk poziva vlasti da preduzmu konkretne korake za hitno ukidanje smrtne kazne, počevši od trenutnog moratorijuma na izvršenja.