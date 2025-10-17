TALIBANI PONOVO UVODE JAVNA POGUBLJENJA NA STADIONIMA! Avganistanac koji je ubio čoveka i njegovu trudnu ženu SMAKNUT pred hiljadama ljudi!
Avganistanac koji je ubio muškarca i njegovu trudnu suprugu streljan je od strane rođaka žrtava, prema sistemu krvne osvete koji primenjuju talibani.
Pogubljenje je izvršeno pred masom naroda na stadionu u Kalainavu, glavnom gradu pokrajine Badghis, saopštio je Vrhovni sud Avganistana.
Javna streljanja od strane talibana
Ovo je jedanaesto javno pogubljenje otkako su talibani ponovo preuzeli vlast 2021. godine, prema evidenciji AFP-a.
Svedoci su agencijama rekli da je muškarac pogođen tri puta od strane rođaka žrtava pred hiljadama prisutnih. Muškarac je bio osuđen na smrtnu kaznu zbog ubistva para.
- Ubica je ubio dvoje ljudi, muškarca i njegovu suprugu, koja je bila u osmom mesecu trudnoće - rekao je Matiulah Mutaki, šef za odnose s javnošću u pokrajini Badghis.
Odluka sudova i odobrenje talibanskog vođe
Pogubljenje je usledilo nakon pretresa u tri suda i konačnog odobrenja vrhovnog vođe talibana Hibatulaha Akhundzade, dodao je Mutaki.
- Porodicama žrtava ponuđeno je pomilovanje za ubicu, ali su one odbile da ga pomiluju - navodi se u saopštenju Vrhovnog suda.
- Mnogi ljudi su došli da prisustvuju pogubljenju, uključujući i članove porodica žrtava, koji su iskoristili svoje pravo prema islamskom zakonu - rekao je Džuma Kan (36) koji je bio svedok događaja. Zvanični pozivi za prisustvo pogubljenju široko su distribuirani u sredu.
Istorija i praksa javnih pogubljenja
Javna pogubljenja bila su česta tokom prve vladavine talibana od 1996. do 2001. godine, pri čemu je većina izvedena na sportskim stadionima.
Prethodno pogubljenje dogodilo se u aprilu, kada su četiri muškarca streljana u tri različite pokrajine istog dana pred hiljadama gledalaca, uključujući i talibanske zvaničnike.
Talibanske vlasti i dalje primenjuju telesne kazne - uglavnom bičevanje- za dela poput krađe, preljube i konzumiranja alkohola.
Međutim, sve naredbe za pogubljenje potpisuje vođa talibana Akhundzada, koji živi u Kandaharu.
Pravosuđe i reakcija međunarodne zajednice
Red i zakon ključni su za strogu ideologiju talibana, koja je proizašla iz haosa građanskog rata posle povlačenja sovjetskih snaga iz Avganistana 1989. godine.
Ujedinjene nacije i organizacije za ljudska prava, poput "Amnesti internešenela", osudile su upotrebu telesnih kazni i smrtne kazne od strane talibanskih vlasti.
Saopštenje Kancelarije UN za ljudska prava nakon pogubljenja
- Osuđujemo javno pogubljenje muškarca na stadionu u Badghisu, nakon što je osuđen na smrt zbog ubistva. Javna pogubljenja krše međunarodno pravo, a smrtna kazna generalno je nespojiva sa osnovnim pravom na život.
Volker Turk poziva vlasti da preduzmu konkretne korake za hitno ukidanje smrtne kazne, počevši od trenutnog moratorijuma na izvršenja.
"Amnesti" je dodao da je Avganistan jedna od zemalja gde se smrtne kazne izriču posle suđenja koja ne zadovoljavaju međunarodne standarde pravičnog suđenja, prema njihovom godišnjem izveštaju objavljenom u aprilu.
(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)