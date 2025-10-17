Slušaj vest

U zamenu je tražio prekid vatre u Ukrajini, što je trebalo da zaustavi rat na liniji fronta.

Te informacije je sada objavio Fajnenšel tajms, pozivajući se na sopstvene izvore.

Prema pisanju publikacije, Tramp je takođe rekao Putinu da su SAD spremne da priznaju rusku aneksiju Krima i da izvrše pritisak na Ukrajinu da povuče svoje trupe iz Donbasa ako Moskva obustavi neprijateljstva.

Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Međutim, Vladimir Putin je odbio ovaj predlog, zahtevajući da Ukrajina prvo povuče svoje trupe iz Donbasa. Štaviše, ruski predsednik je insistirao da je dogovor nemoguć bez rešavanja osnovnih uzroka sukoba.

To je dovelo do toga da Tramp podigne glas tokom pregovora, izveštava američki medij. Uprkos rukovanju i osmehu na sastanku, iza zatvorenih vrata, "toplina je brzo isparila".

Nakon što je Putin odbio Trampovu ponudu, "dugo je pričao o istoriji, prepričavajući priče o Rjuriku, Jaroslavu Mudrom i Bogdanu Hmeljnickom", tvrdi FT.

Tramp je nekoliko puta podigao glas i u jednom trenutku zapretio da će otići. Na kraju je prekinuo sastanak i otkazao planirani ručak na kom su delegacije zemalja trebalo da razgovaraju o ekonomskim vezama i saradnji.

Vredi napomenuti da je sam Tramp javno opisao sastanak sa Putinom kao veoma pozitivan, navodeći da je postignut značajan napredak ka miru.

Zapadni mediji su u to vreme takođe izvestili da je Tramp pohvalio Putinov zahtev za povlačenje ukrajinskih trupa iz celog Donjeckog regiona.

(Kurir.rs/Strana/Financial Times)

