VEĆ SE POJAVIO U SUDU

Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džon Bolton predao se danas federalnim vlastima nakon što je optužen po 18 tačaka koje se odnose na nepropisno rukovanje poverljivim materijalima.

Kako javlja Foks njuz, fotoreporteri su jutros po lokalnom vremenu uslikali Boltona dok je izlazio iz svog doma u Bedesdi, u saveznoj državi Merilend.

Kasnije su ga kamere zabeležile kako ulazi u savezni sud u Grinbeltu.

Bolton je optužen po osam tačaka prenosa informacija odbrambene važnosti i deset tačaka zadržavanja informacija odbrambene važnosti.

"Od 9. aprila 2018. godine, do najmanje oko 22. avgusta 2025. godine, Bolton je zloupotrebio svoju funkciju jer je delio više od 1,000 strana informacija o svojim svakodnevnim aktivnostima na toj funkciji, uključujući informacije koje se odnose na nacionalnu odbranu, a koje su bile klasifikovane kao tajne najvišeg stepena za koje su potrebna posebna obavešajna ograničenja, sa dve neovlašćene osobe", navodi se u optužnici.

Dodaje se i da je Bolton "nezakonito zadržao dokumente, spise i beleške koje se odnose na nacionalnu odbranu, uključujući informacije klasifikovane do nivoa tajne najvišeg sepena, u svom domu u okrugu Montgomeri, Merilend.“

Dokumente su dobile osobe koje nisu imale dozvolu da pristupe poverljivim podacima.

U optužnici se, između ostalog, navodi da dokumenti otkrivaju obaveštajne podatke o napadima od neprijateljske grupe u drugoj zemlji; partneru koji deli osetljive informacije sa američkom obaveštajnom grupom; obaveštajne podatke da strani neprijatelj planira lansiranje rakete i tajnu akciju u inosranstvu povezanu sa osetljivim međuvladinim radnjama, dodaje Foks.

"Istraga FBI je otkrila da je Bolton navodno prenosio informacije najvišeg stepena tajnosti koristeći lične onlajn naloge i zadržavao pomenute dokumente u svojoj kući, što je direktno kršenje saveznog zakona“, rekao je direktor FBI, Keš Patel.