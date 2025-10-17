SUKOBI ODMAH PO ZAVRŠETKU PRIVREMENOG PREKIDA VATRE

Najmanje sedam pakistanskih vojnika ubijeno je danas u samoubilačkom napadu blizu granice sa Avganistanom, dok je 13 ranjeno, saopštili su pakistanski bezbednosni zvaničnici.

Napad se dogodio nakon što je privremeni prekid vatre od 48 sati, koji je donekle zaustavio intenzivne borbe između Pakistana i Avganistana, istekao bez najave da će biti produžen, navodi Rojters.

Pakistanske i avganistanske snage prethodno su vodile žestoke kopnene borbe, a Pakistan je takođe izveo vazdušne napade duž sporne granice, pri čemu je poginulo desetine ljudi, a stotine ranjeno.

Današnji napad dogodio se u u napadu militanata na vojni kamp u Severnom Vaziristanu.

Osim poginulih, 13 vojnika je povređeno, reklo je pet bezbednosnih zvaničnika.

Napad je izveden tako što je jedan militant kamionom punim eksploziva udario u granicu tvrđave koja služi kao vojni kamp, dok su dvojica drugih pokušala da uđu u kamp, ali su ubijeni na mestu.