NE ZNA SE U KAKVOM STANJU SU TRENUTNO

Najmanje 24 transrodne osobe u indijskoj državi Madhja Pradeš pokušale su masovno samoubistvo tako što su popile tečnost za čišćenje podova, saopštila je danas lokalna policija.

Zamenik komesara lokalne policije, Anand Kaladgi, rekao je da su svi odmah prebačeni u bolnicu Maharaja Jašvant Rao, i da su sada u stabilnom stanju, preneo je Indian ekspres.

Policija je dobila dojavu o haosu u kući u četvrti Nandlalpura u gradu Indore, gde žive transrodne osobe.

Foto: Printscreen/Youtube/The Indian Express

Policija Indije je po dolasku shvatila da su pojedine osobe popile nepoznatu supstancu, zbog čega im je pozlilo.

Pozvana je hitna pomoć, a 24 osobe su odmah hospitalizovane.

Zasad nije poznato zašto su pokušali ovo masovno trovanje, ali vlasti istražuju slučaj.

Policija je, međutim, saopštila da je pokušaj samoubistva bio rezultat dugogodišnjeg sukoba između dve grupe unutar trans zajednice.