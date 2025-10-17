EK PREDLOŽILA DA KIJEV ISKORISTI SREDSTVA ZA KUPOVINU VAN EU

EK PREDLOŽILA DA KIJEV ISKORISTI SREDSTVA ZA KUPOVINU VAN EU

Slušaj vest

Evropska komisija predložila je danas da Ukrajina iskoristi deo planiranog zajma od 140 milijardi evra, koji bi bio finansiran iz zamrznute ruske imovine, za kupovinu oružja van EU.

Plan predviđa da se zajam podeli u dva dela, preneo je Rojters delove dokumenta koji je Komisija poslala državama članicama.

Prvi i veći deo bio bi namenjen razvoju ukrajinske odbrambene industrije i nabavci vojne opreme u Ukrajini i zemljama članicama EU.

Foto: VASILIY ZHLOBSKY/EPA

Drugi deo bi predstavljao budžetsku podršku, koja bi omogućila Ukrajini da kupuje oružje i van EU, kao i da obezbedi finansijske garancije potrebne za dodatnu pomoć od Međunarodnog monetarnog fonda.

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da će na predstojećem samitu EU tražiti da se ruska zamrznuta imovina koristi za pomoć Ukrajini u ratu.

Međutim, pojedine članice EU traže više jasnoće o pravnim i finansijskim rizicima, iako postoji politička podrška za ovu ideju.

Kremlj je ovaj predlog nazvao "nelegalnim oduzimanjem ruske imovine" i upozorio da će uslediti odmazda.