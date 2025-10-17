Slušaj vest

To je saopštio Međunarodni krivični sud (MKS).

Kako se navodi u saopštenju, zemlje potpisnice Statuta MKS obvezne su da izvrše naloge za hapšenje, što se odnosi i na Mađarsku, kao i susedne zemlje, koje bi Putin trebalo da zaobiđe na putu ka Budimpešti.

Mađarska želi da ugosti Putina i Trampa u naredne oko dve nedelje. Zvanična Budimpešta je najavila povlačenje iz Međunarodnog krivčnog suda ali mora da poštuje njegove odluke do sredine sledeće godine.

Međutim, mađarski premijer Viktor Orban takođe je nedavno ugostio svog izraelskog kolegu Benjamina Netanijahua, čije je hapšenje sud takođe naložio.

MKS ne spominje Putina poimenično, ali na upit naglašava da su države članice "pravno obvezne" da sarađuju. Osim toga, to duguju i ostalim 124 zemljama potpisnicama, ističe se u Hagu. Da li se neka članica slaže s odlukom MKS ili ne, prema sudu, pitanje je isključivo u nadležnosti suda.

Putin poslednjih godina sve ređe putuje u inostanstvo. Otkako je izbila pandemija koronavirusa, a posle invazije na Ukrajinu, kao i posle izdavanja naloga za hapšenje, on sve ređe napušta Rusiju.