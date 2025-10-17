Slušaj vest

Pakistan i Avganistan saglasili su se danas da produže 48-časovni prekid vatre do završetka planiranih razgovora u glavnom gradu Katara, Dohi, rekli su za Rojters jedan izvor iz avganistanskih talibana i trojica pakistanskih bezbednosnih zvaničnika.

Neimenovani izvori su naveli da je pakistanska delegacija već stigla u Dohu, dok se očekuje da avganistanska delegacija sutra stigne u katarsku prestonicu.

Privremeno primirje između Pakistana i Avganistana stupilo je na na snagu u sredu, čime su obustavljene višednevne žestoke borbe u kojima su poginule desetine, a ranjene stotine ljudi.

Najnoviji sukob između dve zemlje izbio je nakon što je Islamabad zatražio od Kabula da obuzda militante koji su pojačali napade u Pakistanu, navodeći da deluju iz Avganistana.

Islamabad i Kabul su vodili žestoke kopnene sukobe, a Pakistan je, takođe, izveo i vazdušne napade duž sporne granice, pri čemu su poginule desetine, a ranjene stotine ljudi, pre nego što su postigli 48-časovni prekid vatre, koji je istekao danas u 13 sati.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaPAKISTAN I AVGANISTAN POSTIGLI PRIVREMENO PRIMIRJE! Islamabad poručio: "Trajaće 48 sati" Krvavi sukobi odneli na desetine života!
555.png
PlanetaNOVI SNIMCI BRUTALNIH BORBI NA GRANICI! Pakistan udario žestoko po talibanima, pobijeno na desetine vojnika i militanata! Bombardovan Kabul! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2025-10-12 091345.png
PlanetaNAJŽEŠĆA RAZMENA VATRE DVE AZIJSKE ZEMLJE DO SADA! Tramp spreman da zaustavi novi rat: "Dobar sam u rešavanju sukoba i postizanju mira"
x01 EPA Will Oliver Pool.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) NIJE GOTOVO?! NOVI KRVAVI SUKOB NA GRANICI AVGANISTANA I PAKISTANA: Veliki broj mrtvih, letele granate, ginu civili! (VIDEO)
talibani.jpg
PlanetaKLANICA NA GRANICI, BRUTALNO SE UBIJAJU! Zastrašujući snimci borbi! Talibani pobili veliki broj pakistanskih vojnika! "Avganistan se igra vatrom i krvlju"
555.png
PlanetaPRVI SNIMCI SUKOBA AVGANISTANA I PAKISTANA: Udari na obјekte u Pakistanu koјi se koriste za lansiranje dronova (VIDEO)
Avganistan Pakistan.jpg
PlanetaAVGANISTAN NAPAO PAKISTAN: Talibani otvorili vatru na više lokacija na granici (VIDEO)
Avganistan Pakistan.jpg
PlanetaKRVOPROLIĆE U PAKISTANU: U okršaju policije i militanata ubijeno 30 ljudi
profimedia0532914067-pakistan-policija.jpg