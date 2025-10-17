Slušaj vest

Pakistan i Avganistan saglasili su se danas da produže 48-časovni prekid vatre do završetka planiranih razgovora u glavnom gradu Katara, Dohi, rekli su za Rojters jedan izvor iz avganistanskih talibana i trojica pakistanskih bezbednosnih zvaničnika.

Neimenovani izvori su naveli da je pakistanska delegacija već stigla u Dohu, dok se očekuje da avganistanska delegacija sutra stigne u katarsku prestonicu.

Privremeno primirje između Pakistana i Avganistana stupilo je na na snagu u sredu, čime su obustavljene višednevne žestoke borbe u kojima su poginule desetine, a ranjene stotine ljudi.

Najnoviji sukob između dve zemlje izbio je nakon što je Islamabad zatražio od Kabula da obuzda militante koji su pojačali napade u Pakistanu, navodeći da deluju iz Avganistana.

Islamabad i Kabul su vodili žestoke kopnene sukobe, a Pakistan je, takođe, izveo i vazdušne napade duž sporne granice, pri čemu su poginule desetine, a ranjene stotine ljudi, pre nego što su postigli 48-časovni prekid vatre, koji je istekao danas u 13 sati.