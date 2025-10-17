Slušaj vest

Dobitnica Nobelove nagrade za mir, Marija Korina Mačado, razgovarala je s danas sa Benjaminom Netanjahuom i ukazala mu veliko poštovanje zbog njegovih odluka i odlučnih poteza tokom rata, kao i zbog uspeha koje je Izrael postigao, navodi se u saopštenju iz kancelarije izraelskog premijera.

Navodi se da je venecuelanska opoziciona liderka pozvala Netanjahua i rekla mu da joj je "drago što je postignut dogovor o oslobađanju talaca", preneo je Tajms of Izrael.

Iz Netanjahuove kancelariju dodaju da je rekla da razume izraelsku borbu protiv "iranske ose zla", za koju je navela da deluje ne samo protiv Izraela, već i naroda Venecuele.

Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Netanjahu je čestitao Mačado na dobijanju Nobelove nagrade za mir i pohvalio njen rad na promociji demokratije i svetskog mira, navodi se dalje u saopštenju.

Mačado se nije oglasila nakon razgovora, niti je objavila svoju verziju onoga što je rečeno.