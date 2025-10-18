Slušaj vest

Tužioci su na suđenju naveli da su Brogan Stjuart (25), Marko Picetu (26) i Kristofer Ringrouz (35) uhapšeni u februaru 2024. godine dok su pripremali teroristički napad.

Njih trojica su se, takođe, teretili i po dve tačke optužbe za prikuplijanje informacija koje mogu da budu od koristi nekom ko priprema teroristički akt, dok je Ringrouz optuženi i za proizvodnju komponenti za vatreno oružje uz pomoć 3D štampača.

Desničarski ekstremisti su se izjasnili da nisu krivi, ali ih je sud u Šefildu u maju osudio po svim tačkama optužnice.

Sudija Džoana Kats izrekla je Stjuartu, za kojeg su tužioci naveli da je imao vodeću ulogu, kaznu od 11 godina zatvora, dok je Ringrouz osuđen na 10, a Picetu na osam godina zatvora.

Tužilac Džonatan Sendiford kazao je porotnicima da su se trojica ekstremista divili Adolfu Hitleru i počiniocima ozloglašenih terorističkih napada, kao i da su gajili mržnju prema muslimanima i migrantima.

“Oni su verovali da će uskoro doći do rata između bele i drugih rasa”, kazao je Sendiford.

Među stotinama poruka koje su trojica ekstremista slala, između ostalog i preko grupe na Telegram kanalu “Ajnzac 14”, oni su razgovarali o egzekuciji tadašnjeg britanskog premijera Rišija Sunaka i o mučenju imama.

Zvaničnik odeljenja policije za borbu protiv terorizma, Džejms Dankerli, saopštio je da je ovaj trio izražavao opake rasne stavove i zagovarao nasilje u cilju podsticanja krajnje desničarskog ekstremizma.

(Kurir.rs/Reuters)

