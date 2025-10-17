Slušaj vest

Dvojica najviših kineskih generala isključena su iz vladajuće Komunističke partije i vojske zbog "ozbiljnog kršenja discipline i zakona", saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Kine.

Drugi general u kineskoj vojsci, He Veidong, i najviši politički oficir kineske armije, Miao Hua, najviši su vojni zvaničnici koji su do sada smenjeni u okviru borbe protiv korupcije u redovima kineske Narodne oslobodilačke vojske od 2023. godine, preneo je Rojters.

Smena generala Hea je prva u sastavu Centralne vojne komisije od Kulturne revolucije iz perioda od 1966. do 1976, podsetila je agencija. On nije viđen u javnosti od marta, ali kineske vlasti nisu objavile da je u toku istraga njegovih aktivnosti.

Kako je naveo portparol ministarstva Džang Siaogang, generali He, Miao, kao i još sedam visokih vojnih zvaničnika, "ozbiljno su prekršili disciplinu partije i osumnjičeni su za teške prestupe na dužnosti koji uključuju veliku sumu novca".

U saopštenju se dodaje da su njihovi prestupi "veoma ozbiljne prirode, i da su doveli do krajnje štetnih posledica". Kako navodi Rojters, implikacije Heovog udaljavanja iz vojske su i političke pošto je on bio i u Politibirou od 24 člana, koji je drugi po značaju organ vladajuće Komunističke partije.

Saopštenje o smeni generala usledilo je samo nekoliko dana pre održavanja Četvrtog plenuma Centralnog komiteta Komunističke partije u Pekingu, prenela je agencija. Očekuje se da će na tom sastanku biti formalizovano još personalnih odluka, kao što je isključenje nekih članova Centralnog komiteta.