Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće i nekada bliski saradnik Donalda Trampa, Džon Bolton, izjasnio se danas pred saveznim sudom da nije kriv povodom optužbi da je nelegalno delio poverljive informacije sa članovima porodice i čuvao tajne dokumente u svom domu u saveznoj državi Merilend, godinama nakon što je napustio državnu službu.

Optužnica ima 18 tačaka, a tereti ga da je dok je bio u Beloj kući (2018–2019) porodici slao mejlove sa poverljivim informacijama, kao i da je posedovao dokumenta označena kao "tajna" i "strogo poverljivo".

Kako prenosi Politiko, iako su neki očekivali spektakularno hapšenje, Bolton je sam došao u sud, nije bio uhapšen, a pušten je na slobodu bez kaucije, jer tužilaštvo nije tražilo pritvor.

Bolton je nosio tamno odelo i kravatu kada je ulazio u sudnicu u pratnji saveznih maršala.

"Vaše visočanstvo, nisam kriv", odgovorio je Bolton sudiji Timotiju Salivanu povodom optužbe.