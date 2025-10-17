Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da njegov predloženi carinski tarifni sistem od 100 odsto na kinesku robu nije održiv, ali je okrivio Peking za najnoviji zastoj u trgovinskim pregovorima.

Do zastoja je došlo nakon što su kineske vlasti pooštrile kontrolu nad izvozom retkih zemnih metala, koji su ključni za tehnološku industriju, piše Rojters.

„Naterali su me da to uradim“

Na pitanje da li je tako visoka carina održiva i kakve bi mogle biti ekonomske posledice, Tramp je bio jasan. „Nije održiva, ali to je brojka“, rekao je. „Naterali su me da to uradim“, dodao je u intervjuu za Foks biznis netvork koji je emitovan danas.

Trampov odgovor na kineski potez u vezi sa mineralima

Podsetimo, pre nedelju dana, Tramp je najavio uvođenje dodatnih 100 odsto carina na kineski izvoz u SAD, kao i nove kontrole izvoza „svakog i svih kritičnih softvera“ koje stupaju na snagu 1. novembra, samo devet dana pre isteka postojećih carinskih izuzeća.

profimedia0335377965.jpg
Foto: Profimedia

Ove trgovinske mere su direktan odgovor na odluku Kine da dramatično proširi kontrolu izvoza retkih zemnih metala, tržišta kojim dominira Peking i koje je neophodno za modernu tehnološku proizvodnju.

„Sastajem se sa Sijem za dve nedelje“

Uprkos oštroj retorici, Tramp je potvrdio da će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Južnoj Koreji za dve nedelje, uprkos izraženim sumnjama prošle nedelje u vezi sa održavanjem sastanka. Takođe je izrazio divljenje prema kineskom lideru.

„Mislim da ćemo biti u redu sa Kinom, ali moramo imati fer dogovor. Mora biti fer“, rekao je Tramp u emisiji „Jutra sa Marijom“ na FBN-u, snimljenoj u četvrtak.

23021501-ap.jpg
Foto: National Interest Printscreen

Tržišta su reagovala pozitivno

Ublažavanje tona i potvrda sastanka sa Sijem bili su pozitivni za Volstrit, gde su rani gubici zaustavljeni. Glavni američki berzanski indeksi, koji su pogođeni Trampovim najavama prošle nedelje, zabeležili su umerene dobitke.

Kao dodatni znak mogućeg smirivanja tenzija, CNBC je izvestio da će američki ministar finansija Skot Besent i kineski vicepremijer He Lifeng u petak održati telefonski razgovor o trgovinskim pregovorima.

Zanimljivo je da je Besent ranije ove nedelje optužio jednog od Heovih pomoćnika da je bio „neuravnotežen“ tokom pregovora, što je Peking negirao.

Kurir.rs/Rojters/Foks

