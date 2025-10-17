Slušaj vest

Tri osobe poginule su kada se srušio avion u Bat Taunšipu, u američkoj saveznoj državi Mičigen, saopštila je lokalna policija.

Prema navodima lokalne policije, avion se srušio u blizini raskrsnice Klark roud i Pikok roud oko 17.00 u četvrtak po lokalnom vremenu, preneo je ABC13.

U saopštenju policije se dodaje da su sva tri putnika u avionu pronađena mrtva.

Zvaničnici još ne znaju šta je izazvalo pad.

Američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) je pokrenula istragu.

Kako je preneo Daily Mail, na audio snimku iz kokpita se moglo čuti da avion ima mehanički kvar, a pilot panično javlja kontroli letenja dok je pokušao da podigne avion:

"Gubimo visinu, gubimo visinu!"

Avion je za manje od minut izgubio visinu za blizu 4,000 metara.

Kontrola letenja je uzaludno pokušavala da dopre do pilota:

"Koja vam je visina? Da li nas čujete?"

Pošto nisu dobijali odgovor, kontrolor je kontaktirao druge pilote u blizini i upitao jednog od njih:

"Možete li da pogledate oko vas, u smeru 'jedan sat', na oko 35 kilometara od vas. Da li vidite nešto na zemlji? Možda dim? Izgubili smo kontakt."

Nekoliko trenutaka kasnije, pilot drugog aviona odgovorio je: