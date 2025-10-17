Slušaj vest

Pred sastanak sa Volodimirom Zelenskim u Beloj kući, predsednik SAD Donald Tramp nema nameru da pristane na isporuku krstarećih raketa „Tomahavk“ Ukrajini, ali je to pitanje „još uvek na stolu“, objavio je CNN, pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

Američki lider trenutno ne planira da da Kijevu saglasnost za slanje oružja, ali njegov stav „može da se promeni“ posle ličnog razgovora sa ukrajinskom delegacijom.

Izvori CNN-a su ranije napomenuli da Tramp „ne isključuje“ mogućnost isporuke raketa ako to smatra neophodnim.

Ruski predsednik Vladimir Putin je u četvrtak održao telefonski razgovor sa svojim američkim kolegom Donaldom Trampom .

Osmi i najduži telefonski razgovor između dva lidera od početka drugog mandata Bele kuće trajao je dva i po sata.

Prema rečima predsedničkog pomoćnika Jurija Ušakova, dva predsednika su poseban naglasak stavila na ukrajinsku krizu. Putin je naglasio posvećenost Rusije diplomatskom rešenju i pružio detaljnu procenu situacije.

Putin i Tramp su razgovarali o novom sastanku, koji će se verovatno održati u Budimpešti . Ubrzo nakon toga, mađarski premijer Viktor Orban je pozvao američkog predsednika i objavio da su pripreme počele i da su uveliko u toku.

Takođe je pokrenuta tema moguće isporuke raketa „Tomahavk“ Ukrajini . Ruski predsednik je naglasio da ovo oružje neće promeniti situaciju na bojnom polju, ali će ozbiljno narušiti odnose između Moskve i Vašingtona.

Tramp je, sa svoje strane, pozvao na što brži kraj sukoba i izjavio da to otvara ogromne perspektive za ekonomsku saradnju između Rusije i Sjedinjenih Država.