Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev rekao je da je u ruske vojne jedinice stiglo 336.000 ljudi koji su potpisali ugovore 2025. godine, kao i 28.000 dobrovoljaca.

"Ukupno je u naše vojne jedinice stiglo 336.000 ljudi koji su ove godine potpisali ugovore, kao i 28.000 dobrovoljaca. To su trenutne brojke", rekao je Medvedev.

On je ocenio i da je situacija sa borcima na ugovor "zadovoljavajuća".

U međuvremenu, ruske snage napreduju na frontu.

Oslobodile su naselje Privolje u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i Tiho i Pesčano u Harkovskoj oblasti, saopštilo je ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Kurir.rs/RIA Novosti

