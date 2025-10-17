Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp nije hteo direktno da odgovori da li Ukrajina treba da se odrekne dela svoje teritorije kako bi se okončao rat sa Rusijom.

"Takve stvari nikad ne znaš. Rat je zanimljiv. Nikad ne znaš, ni s ratom ni s mirom. Ali, nikad ne znaš, zapravo", poručio je Tramp, preneo je CNN.

Međutim, pre susreta s Putinom u avgustu rekao je da će "zamena teritorija" biti neophodna za mir.

Kasnije je promenio mišljenje, rekavši da veruje da Ukrajina može da povrati teritoriju.

Donald Tramp i Zelenski ispred Bele kuće Foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia, Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Bryan Dozier/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tramp je takođe rekao - zašto je baš odabrana Budimpešta kao mesto susreta sa Putinom.

"Zato što volimo (premijera Mađarske) Viktora Orbana. Putin ga ceni, cenim ga i ja. Mađarska je stabilna država. Orban se pokazao kao veoma dobar lider, u smislu upravljanja svojom  zemljom. Nema toliko problema kao ostale države. Zato, odlučili smo da bude Orban i smatram da će biti veoma dobar domaćin", napomenuo je Tramp.

Tramp je večeras ugostio predsednika Ukrajine u Beloj kući.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePolitikaVUČIĆ O SASTANKU TRAMPA I PUTINA: Na stolu je mnogo više nego priča o Ukrajini! Stvari će makar kratkoročno biti nešto bolje
Aleksandar Vučić (5).png
PlanetaPUTINA HAPSE UOČI SASTANKA SA TRAMPOM?! Oglasio se Međunarodni krivični sud, ruskom predsedniku preti zatvor! (FOTO)
putin AP Valeriy Sharifulin copy.jpg
PlanetaPUTIN RAZGOVARAO SA ORBANOM! Pričali uoči planiranog samita sa Trampom u Budimpešti, oglasio se Peskov: "Mađarska uživa poštovanje oba lidera"
putin-orban.jpg
PlanetaNISU TOMAHAVCI ZA ZELENSKOG NATERALI PUTINA DA ZOVE TRAMPA! Izveštač CNN iz Moskve otkriva šta stoji iza savršenog tajminga poziva iz Kremlja: ON JE ŽELJAN TOGA
Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska