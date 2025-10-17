"NIKAD NE ZNAŠ, NI SA RATOM, NI SA MIROM"

Predsednik SAD Donald Tramp nije hteo direktno da odgovori da li Ukrajina treba da se odrekne dela svoje teritorije kako bi se okončao rat sa Rusijom.

"Takve stvari nikad ne znaš. Rat je zanimljiv. Nikad ne znaš, ni s ratom ni s mirom. Ali, nikad ne znaš, zapravo", poručio je Tramp, preneo je CNN.

Međutim, pre susreta s Putinom u avgustu rekao je da će "zamena teritorija" biti neophodna za mir.

Kasnije je promenio mišljenje, rekavši da veruje da Ukrajina može da povrati teritoriju.

Tramp je takođe rekao - zašto je baš odabrana Budimpešta kao mesto susreta sa Putinom.

"Zato što volimo (premijera Mađarske) Viktora Orbana. Putin ga ceni, cenim ga i ja. Mađarska je stabilna država. Orban se pokazao kao veoma dobar lider, u smislu upravljanja svojom zemljom. Nema toliko problema kao ostale države. Zato, odlučili smo da bude Orban i smatram da će biti veoma dobar domaćin", napomenuo je Tramp.

Tramp je večeras ugostio predsednika Ukrajine u Beloj kući.