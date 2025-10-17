Slušaj vest

Svet se okreće na političkoj karti brzinom svetlosti. Nekoliko minuta telefonskog razgovora menja razarajuići tok rata. Pre tačno 15 minuta počeo je sastanak predsednika Ukrajine Volodimir Zelenskog i Donalda Trampa u Beloj kući o ugovorima o naoružanju i izgledima za mir.

Donald Tramp je nedavno nagovestio da bi mogao da pristane na raniji zahtev Zelenskog da Kijev dobije oružje koje bi omogućilo delovanje duboko na teritoriju Rusije, međutim dan uoči sastanka Tramp je telefonom razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, nakon čega je objavio da će se sa šefom Kremlja sastati u Budimpešti u naredne dve nedelje.

Moskva je prethodno upozorila Vašington da ne šalje rakete dugog dometa Kijevu i da bi to uticalo na eskalaciju sukoba i narušilo odnose između Amerike i Rusije.

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o geopolitičkim promenama bili su Aleksandar M. Gajić iz Centra za društvenu stabilnost, Nenad Vuković predsednik Društva lobista Srbije i Slobodan Dimitrijevic iz Srpsko-ruskog pokreta.

Gajić je odgonetnuo šta može da se očekuje od sastanka u Budimpešti:

- Tramp nastavlja svoju kampanju u pokušaju da dobije Nobelovu nagradu za mir. Mislim da tomahavci nisu bili pokretači ovog sastanka, ali Putinova inicijativa je uslovila mnogo toga. Ne gajim prevelika očekivanja od Budimpešte, mislim da će se ponoviti pričao kao što je bila na Aljasci.

Vuković je diskutovao da li je u ovim sastancima postoje naznake primirja:

- Kada već Beograd nije mesto sastanka, drugo najbolje mesto je svakako Budimpešta. Taj sastanak derogira Međunarodni krivični sud, derogira EU i NATO, dakle govori da Tramp radi kako on želi i da u krajnjoj liniji rukovodi se interesima SAD i ličnim instiktom, a ne svima onima koji su izložili ogroman napor. Putin je ovim potezom ukrao šou Zelenskom, nije ga skroz obesmislio, ali je smanjio važnost susreta Zelenskog i Trampa.

Dimitrijević je analizirao da li je odluka SAD da pošalju Ukrajini takve rakete poslužila kao diplomatski mamac za poziv Vladimira Putina:

- Nisam siguran da se gledaocima dopada, ali niko ne vidi težinu van samog fronta. Sastanak na Aljasci je bio istorijski, a ovaj sledeći je nastavak te priče. Ukrajina je bitna tema, ali nije suština u Ukrajini, ovde se radi o raspodeli sveta kojoj mi sada svedočimo. Tomahavk jeste jako bitan, a to kao pomoć je besmislena tema, ali to nije opredelilo Putina da inicira ovaj sastanak. Ovaj sukob će se privesti kraju, kao i u Gazi, ali pod uslovima koje je Rusija postavila još prvog dana sukoba. Rusija je jasno označila predmete, gradove i prostor njenog interesovanja. Amerika i Rusija razmišljaju o podeli sveta, ali počeće se sa Ukrajinom. Imamo dva preozbiljna igrača na svetskoj političkoj sceni, a Kina kaska za njima. Motiv svakako jeste da se zaustave sukobi.

Dimitrijević se osvrnuo na to da je u Mađarskoj ovako bitan sastanak:

- Evropa se minorizuje i favorizuju se one države koje pravilno doživljavaju stvarnost danas. Nije slučajno da Viktor Orban, koji je najnepopularniji unutar EU, dobija tu čast i obavezu da organizuje ovakav susret. Nije sasvim sigurno da je tamo, možda i ne bude u Mađarskoj, to nije definisano, kao ni datuma, ali pretpostavlja se i velike su šanse da bude ovako kako se sada spekuliše. Svedočimo prekomponovanju sveta i o tome ćemo svedočiti u budućnosti.

Gajić je pričao o miru u Gazi:

- Nisam uveren da je postignut trajni mir u Gazi, mislim da je to samo trenutno ili neka obustava vatre kako se to danas naziva. Što se Ukrajine tiče, ako vaš neprijatelj gubi, vi ne tražite pomoć u SAD i ne nadate se kraju rata na taj način, već vršite pritisak na protivnika. Izjava Zelenskog je kontradiktorna jer govori da Rusi gube pozicije, a traži rakete od SAD.

