Hamas planira da zadrži bezbednosnu kontrolu nad Pojasom Gazetokom prelaznog perioda, izjavio je visoki zvaničnik ove organizacije Mohamed Nazal, dodajući da ne može da se obaveže na razoružanje i da je ta militantna grupa spremna na petogodišnju pauzu u sukobima.

U intervjuu za Rojters iz Dohe, gde se većina političkog rukovodstva Hamasa nalazi, Nazal je poručio da je organizacija spremna na prekid vatre u trajanju do pet godina, kako bi se razorena Gaza obnovila, uz garancije koje bi kasnije otvorile "perspektive i nadu" za palestinsku državnost.

Nazal je branio nedavne akcije Hamasa u Gazi, uključujući javna pogubljenja, rekavši da su u ratnim uslovima takve mere "izuzetne", a da su pogubljeni bili krivi za ubistva, navodi Rojters.

"Ne mogu da kažem ni da, ni ne. To zavisi od prirode predloga. Kome bi oružje trebalo da bude predato", odgovorio je Nazal na pitanje da li će Hamas položiti oružje.

Dodao je da se pitanje oružja ne odnosi samo na Hamas, već i na druge palestinske frakcije i da će o tome morati da se odlučuje na nacionalnom nivou.

Nazal je za Rojters takođe rekao da Hamas nema interes da zadrži tela preminulih talaca otetih 7. oktobra, navodeći da su do sada predali devet od 28 tela, ali da se suočavaju s tehničkim poteškoćama u pronalaženju ostalih.

Istakao je da bi u tim naporima mogli da pomognuTurska, SAD i druge međunarodne strane. Nazal je potvrdio da će druga faza pregovora uskoro započeti, a Tramp je izjavio da je Hamasu jasno stavljeno do znanja da mora da se razoruža ili će biti primoran na to.

Nazal je istakao da postoji razumevanje o prisustvu Hamasa na terenu tokom prelazne faze, uz ocenu da je njihovo prisustvo potrebno kako bi se obezbedili konvoji humanitarne pomoći i sprečili napadi kriminalnih grupa.

"Ovo je prelazna faza. Građansku vlast vodiće tehnička administracija, ali će Hamas biti prisutan na terenu", naglasio je Nazal, dodajući da bi nakon toga trebalo da budu održani izbori.

Naveo je da posrednici do sada nisu razgovarali s Hamasom o mogućem dolasku međunarodnih stabilizacionih snaga u Gazu, kako je predviđeno Trampovim planom.