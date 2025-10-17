Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp diplomatski je izbegao odgovor na pitanje novinara u Beloj kući - ko je bolji pregovarač: Vladimir Putin ili Volodimir Zelenski.

"Mislim da oboje rade sjajan posao u tom smislu. Moramo to (rat) da završimo", diplomatski je odgovorio Tramp.

On je ipak ocenio da Zelenski i Putin imaju loše odnose.

"Imaju ogromnu međusobnu netrpeljivost. To je, po mom mišljenju, ono što sprečava postizanje dogovora. Mislim da ćemo uspeti da to postignemo, i moramo da obezbedimo da bude dugotrajno", naglasio je Tramp.

Povodom mogućnosti koja se danas pojavila iz Bele kuće, a to je da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bude u Budimpešti na dan kada će se uskoro sastati Tramp i Putin, predsednik SAD je rekao:

"Biće to dupli sastanak. Ali, bićemo u kontaktu sa Zelenskim. Znate, postoji tu dosta 'zle krvi' između dva predsednika, i ne pričam ništa što već nije poznato kada to kažem. Nečega će biti, i zaista verujem da ćemo da rešimo stvari. Juče sam imao veoma dobar razgovor sa predsednikom Putinom. Deluje mi da i on želi da se sve okonča", poručio je Tramp.

U isto vreme, Tramp je, međutim, izrazio frustraciju zbog nekih ranijih razgovora sa Putinom, opisujući da je ruski predsednik delovao spremno na mir preko telefona, ali da je nastavljao sa udarima na Ukrajinu.

Dok je Tramp rekao da veruje da Putin želi da okonča rat, Zelenski je i večeras ponovio da "Putin ne želi kraj rata".