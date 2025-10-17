Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban telefonski je razgovarao s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o planiranom sastanku Putina i američkog predsednika Donalda Trampa u Budimpešti, saopštio je Kremlj.

Iz Kremlja su naveli da je razgovor inicirala mađarska strana.

U saopštenju stoji da je "Orban izrazio spremnost da olakša dogovore za mogući rusko-američki samit u Budimpešti".

Putin je takođe obavestio Orbana o svom nedavnom telefonskom razgovoru s Trampom.

Ruski čelnik rekao je mađarskom premijeru da nadolazeći sastanak s Trampom namerava da iskoristi za raspravu o "algoritmu daljih akcija", s ciljem pronalaska načina za okončanje rata u Ukrajini.

Posle razgovora, Orban je na društvenim mrežama napisao da su "pripreme u punom jeku", očigledno se referišući na potencijalni samit u glavnom gradu Mađarske.

Tramp je s Putinom razgovarao juče, prvi put u gotovo dva meseca. Nakon razgovora najavio je planove za sastanak u Budimpešti, što bi bio prvi Putinov dolazak u glavni grad jedne članice EU od početka rata u Ukrajini.

Nakon poziva, Tramp je izjavio da se Putinu ne sviđa ideja da SAD naoruža Ukrajinu projektilima "Tomahavk", te je dodao da veruje kako sada "možda nije savršen trenutak" za uvođenje sekundarnih sankcija usmerenih na smanjenje ruskih prihoda od energenata.

Kurir.rs/RIA Novosti

